Solidariedade Ação arrecada absorventes e produtos de higiene para ajudar mulheres em situação de vulnerabilidade A campanha de doação faz parte do Simpósio Multiprofissional em Saúde da Mulher, que acontece nos dias 17 e 18 de outubro

O Centro Universitário UniFBV Wyden está arrecadando doações de absorventes e produtos de higiene, além de anticoncepcionais, para ajudar mulheres em situação de vulnerabilidade e garantir a dignidade menstrual para todas.



A arrecadação das doações acontece no horário comercial no campus da UniFBV, localizada na avenida Jean Emile Favre, 422, na Imbiribeira, Zona Sul do Recife.

A campanha de doação faz parte das atividades do 1º Simpósio Multiprofissional em Saúde da Mulher, que acontece nos dias 17 e 18 de outubro e contará com a participação de profissionais de enfermagem, direito, fisioterapia, educação física e outros cursos.

Joana Maranhão, professora do curso de enfermagem e coordenadora da Liga acadêmica de enfermagem em saúde da mulher e organizadora da iniciativa, reforça que é preciso unir forças para ajudar quem mais precisa.

“Uma instituição de ensino tem o foco na educação e na formação profissional, mas não podemos esquecer da formação humana. Nossos alunos precisam ter essa responsabilidade de buscar ajudar o próximo. Educação sexual e reprodutiva é um direito de toda mulher. Precisamos levar essa pauta a sério e fortalecer, cada vez mais, o atendimento integral a todas as mulheres”, afirmou a professora.

Ação de arrecadação faz parte de simpósio

O encontro trará o tema “A saúde da mulher como um direito, uma conquista e um compromisso de todos” e é aberto ao público em geral.

Entre os temas em discussão, depressão pós-parto, os direitos à saúde de pessoas Trans, Crosstraining da gestação, Violência doméstica, Políticas públicas para população vulnerável, entre outros.

As inscrições para o simpósio e para os minicursos podem ser feitas através deste link.

