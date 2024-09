Livro de jornalista pernambucano sobre Raul Seixas entra em campanha de financiamento coletivo

A- A+

Da infância em Salvador até o Festival Internacional da Canção, na década de 1970, passando ainda por discos como o "O Dia em Que a Terra Parou" - e a faixa "Maluco Beleza" - são algumas das narrativas do livro "Eu Sou, Eu Fui, Eu Vou":, a mais nova empreitada do jornalista pernambucano Rogério Medeiros que traz em detalhes, vida e obra de Raul Seixas (1945-1989).







Rogério, que trouxe à tona a cena psicodélica de Recife em seu "Valsa dos Cogumelos - A psicodelia Recifense 1968/1981"(2022), volta às letras, agora para explorar o maior do nome do rock nacional.



Raul foi o primeiro artista ouvido pelo jornalista, como ele mesmo relatou na rede social, em postagem sobre uma campanha de financiamento coletivo para publicação do livro.

"Quem me conhece sabe que vivo e respiro música (...) O primeiro artista que eu comecei a ouvir por conta própria foi justamente Raul Seixas, e aí não parei mais", conta Rogério Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rogério Medeiros (@rogeriopmedeiros)



Para contribuir com o segundo livro do jornalista, basta entrar no site catarse.me/raulseixas. Como sugere o próprio escritor, "apoie do jeito que puder"

Para quem ajudar na campanha, que segue até o próximo mês de novembro, as recompensas são o livro impresso, reproduções de anúncios e fotos da época.

Serviço

Campanha para o livro "Eu Sou, Eu Fui, Eu Vou", do jornalista pernambucano Rogério Medeiros

Onde: catarse.me/raulseixas

Até novembro de 2024

