Resultado Enem: Inep divulga notas dos participantes; saiba como consultar

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgou, na manhã desta segunda-feira (13), os resultados da edição de 2024 do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

As notas estão disponíveis na página do participante, que pode ser acessada com o login único da plataforma gov.br.

As provas do Enem 2024 foram aplicadas em novembro do ano passado.

Os estudantes responderam a 180 questões de múltipla escolha de Linguagens, Matemática, Ciências da Natureza e Ciências Humanas e fizeram uma redação, cujo tema foi “Desafios para a valorização da herança africana no Brasil”.

Para ingressar em universidades públicas, estudantes podem fazer inscrição com a nota do Enem no Sistema da Seleção Unificada (Sisu) entre a próxima sexta-feira (17) e o dia 21.

A chamada regular do Sisu está marcada para 26 de janeiro. A matrícula ou registro acadêmico junto à instituição será entre 27 e31 de janeiro de 2025

Candidatos também podem usar o resultado do Enem para o Programa Universidade para Todos (ProUni) e o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), mas os calendários ainda não foram divulgados pelo Inep.

Estudantes brasileiros também podem usar a nota para entrar em pelo menos 35 universidades de Portugal.

