Rússia convoca embaixador alemão para protestar contra novo centro naval da Otan no Mar Báltico

A Rússia convocou nesta terça-feira o embaixador da Alemanha em Moscou para expressar seu descontentamento com a inauguração de um novo centro de comando naval da Organização do Tratado do Atlântico Norte ( Otan) no Mar Báltico, destinado a coordenar as forças dos Estados-membros na região.



O Ministério das Relações Exteriores russo emitiu um comunicado afirmando que o diplomata alemão vai receber um "protesto contundente".

A Força-Tarefa de Comando do Báltico (CTF Baltic), inaugurada nesta segunda-feira em Rostock, uma das grandes cidades portuárias do nordeste da Alemanha, será dirigida por um almirante alemão e composta por um Estado-Maior de soldados de outros 11 países da aliança.

A Alemanha, que possui a maior frota naval da Otan no Mar Báltico, tem alertado periodicamente sobre o aumento da ameaça que a Rússia representa para seus vizinhos ocidentais.

O ministro da Defesa da Alemanha, Boris Pistorius, destacou a importância estratégica do Báltico no atual cenário entre Rússia e Ucrânia.

— A relevância da região tornou-se ainda mais evidente no contexto da agressão russa — declarou Pistorius.

De acordo com o Exército alemão, o centro naval da Otan tem como principal objetivo "coordenar as atividades navais" e fornecer à aliança uma "visão atualizada da situação marítima" na região.

A nova base contará com uma equipe composta por militares de outros 11 países da Otan, como Finlândia e Suécia, que aderiram à aliança após o início do conflito na Ucrânia. Além disso, o centro de comando terá 180 pessoas, incluindo representantes da Dinamarca, Estônia, França, Reino Unido, Itália, Letônia, Lituânia, Países Baixos e Polônia.

