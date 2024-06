Rússia diz que drones dos EUA que sobrevoam o Mar Negro criam risco de 'confronto direto' com a Otan

A- A+

Os drones americanos que sobrevoam o Mar Negro aumentam o “risco de confronto direto” com a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), advertiu nesta sexta-feira (27) o Ministério da Defesa russo.

“Esses voos aumentam a probabilidade de incidentes no espaço aéreo com aviões das forças aeroespaciais russas, o que aumenta o risco de um confronto direto entre a Aliança [Atlântica] e a Federação Russa”, indicou o ministério em um comunicado.

“Os países da Otan seriam os responsáveis”, continuou, cinco dias após o Kremlin acusar os Estados Unidos de serem responsáveis por um ataque ucraniano com mísseis contra a península da Crimeia, anexada por Moscou em 2014, que deixou quatro mortos.

O Ministério da Defesa russo afirmou ter observado um aumento no número de “veículos aéreos estratégicos não tripulados americanos sobre as águas do Mar Negro” e acusou Washington de usar esses voos para ajudar a Ucrânia a atacar alvos russos.

O ministro da Defesa, Andrei Belousov, deu instruções ao Exército “para que apresentem propostas sobre medidas para uma resposta operacional às provocações”, informou o ministério.

Os Estados Unidos afirmam que os voos com drones que realizam sobre o Mar Negro são feitos em um espaço aéreo neutro e de acordo com o direito internacional.

Em março de 2023, a Rússia interceptou um drone americano MQ-9 Reaper sobre o Mar Negro, o que fez temer um confronto direto entre as duas potências nucleares, em um momento de crescente tensão pelo conflito na Ucrânia.

Rússia critica nomeações da UE

A renovação do mandato de Ursula von der Leyen à frente da Comissão Europeia e a nomeação da estoniana Kaja Kallas como chefe da diplomacia do bloco são “ruins” para as relações da UE com Moscou, afirmou nesta sexta-feira o Kremlin.

A alemã Von der Leyen “não é partidária da normalização das relações entre a UE e a Rússia”, e Kallas é “conhecida” por suas declarações “russofóbicas”, declarou o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov.

— As perspectivas das relações entre Moscou e Bruxelas, portanto, são ruins — acrescentou.

