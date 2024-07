A- A+

SAÚDE Saiba sintomas do Nipah, vírus cerebral incurável que matou jovem na Índia OMS classificou como patógeno prioritário; infecção é transmitida por contato com morcegos, porcos ou pessoas contaminadas

O vírus Nipah, causador de uma doença mortal que ataca o cérebro e pode ser transmitida para pessoas próximas do infectado, causou a morte de um jovem de 14 anos na Índia neste domingo.



Identificado pela primeira vez em 1999, o vírus é transmitido para seres humanos através da ingestão de alimentos contaminados ou pelo contato com fluídos corporais de morcegos, porcos ou de pessoas infectadas.



O Nipah figura em uma lista da Organização Mundial da Saúde (OMS) de patógenos prioritários, ou seja, agentes que "podem causar surtos ou pandemias".

O nome Nipah vem da vila malaia onde o vírus foi isolado. O patógeno pertence à família dos paramixovírus, a mesma da qual fazem parte os causadores da caxumba e do sarampo.





Dentre os sintomas da infecção estão dores de cabeça, dificuldade para respirar, tosse, febre e possibilidade de inchaço cerebral. Em 2023, cerca de 10 pessoas morreram pelo Nipah no país, de um total de 14 infectados. O número é o maior em sete anos, segundo o IEDCR. De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), a taxa de letalidade pelo vírus varia entre 40% e 75%.

A doença pode se manifestar de diversas formas, desde uma infecção assintomática até infecção respiratória aguda e encefalite fatal. O período de incubação do vírus é de 4 a 14 dias, embora já há registros de até 45 dias para a manifestação dos sintomas.

Atualmente, não há tratamento ou vacina disponíveis. A OMS recomenda apenas o "tratamento de suporte", ou seja, cuidados para garantir o bem-estar do paciente e tratar complicações respiratórias ou neurológicas graves.

Segundo a imprensa indiana, após a morte do adolescente, os moradores da região foram aconselhados a usar máscara em locais públicos. A ministra da Saúde de Kerala, Veena George, disse que o menino era da cidade de Pandikkad e que todos que entraram em contato com ele foram isolados e testados.

Em janeiro deste ano, um homem morreu por contaminação de vírus Nipah após beber um suco de tâmaras que não havia passado por preparo especializado em Bangladesh, no sul da Ásia.

Qual é o tratamento para o vírus Nipah?

Quando foi descoberto, o Nipah afetava agricultores e animais na Malásia. Mais de 160 morreram pelo vírus em Bangladesh; surtos foram registrados também em Singapura e na Índia. Não existem tratamentos ou vacinas para o vírus.

Como reduzir o risco de infecção

A OMS recomenda evitar contato físico próximo e desprotegido com pessoas infectadas pelo vírus. Também é recomendado lavar as mãos regularmente, principalmente após visitar pessoas doentes.

A organização também indica lavar e descascar cuidadosamente frutas e outros produtos contaminados com urina ou saliva de morcegos, além de descartar alimentos com sinais de picadas do animal.

