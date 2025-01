A- A+

Segurança Crimes violentos: SDS-PE aponta redução de 3,8% nos casos de homicídios no Sertão Panorama destaca redução nos índices de Mortes Violentas Intencionais

A Secretaria de Defesa Social (SDS) de Pernambuco apresentou um panorama das ações de segurança, com destaque para a redução nos índices de Mortes Violentas Intencionais (MVIs) e operações de combate ao crime.

O Sertão encerrou 2024 com uma queda de 3,8% nos casos de homicídios, passando de 494 ocorrências em 2023 para 475 em 2024. No mês de dezembro, a diminuição foi de 18,8%, passando de 48 para 39 casos.

Petrolina, cidade de grande importância na região, registrou uma queda de 6,7% no número de homicídios, com uma redução de 12 casos, passando de 180 para 168 ocorrências ao longo de 2024.

Além disso, o município apresentou uma queda superior a 9% nos casos de roubo e furto de veículos, totalizando 404 registros, 43 a menos do que em 2023.

O secretário de Defesa Social de Pernambuco, Alessandro Carvalho, comemorou os resultados e ressaltou a importância das ações realizadas.

"Os resultados de 2024 demonstram o empenho das forças de segurança em combater o crime e garantir mais segurança para a população sertaneja. As reduções nos índices de homicídios e a recuperação de bens roubados são reflexos de uma ação integrada e intensificada no combate à criminalidade", afirmou.

As operações desenvolvidas pela Diretoria Integrada do Interior II (DINTER II), formada pelas polícias Civil e Militar conseguiram um aumento de 15% nas prisões de homicidas, o que, de acordo com a SDS, contribui para desmotivar a prática de novos crimes na região.

O cumprimento de mandados de prisão também cresceu 15% em relação a 2023, e a apreensão de armas de fogo industriais aumentou 14%.

"O trabalho conjunto da Polícia Civil e da Polícia Militar tem sido essencial para o êxito das nossas operações. E nosso objetivo segue sendo garantir um Sertão mais seguro", afirmou a delegada Isabela Pessoa, diretora Integrada do Interior II da Polícia Civil de Pernambuco (PCPE).

"A intensificação das operações no Sertão, com foco na prisão de criminosos e na apreensão de armas, tem sido fundamental para a redução dos índices de violência", declarou o coronel Ivanildo Júnior, diretor Integrado do Interior II da Polícia Militar de Pernambuco (PMPE).

Destaco, também, a importância das operações integradas com as Forças de outros estados, a exemplo da Bahia, entre Petrolina e Juazeiro, que contribuiu no combate ao crime organizado e facções, alcançando uma redução dos MVI em Petrolina de -9%, caindo de 192 em 2023, contra 175 em 2024", completou.

Em relação à recuperação de bens, a SDS destacou que a recuperação de veículos cresceu 26% em 2024, enquanto a recuperação de celulares com queixas de roubo ou furto aumentou 5%.

