A- A+

SAÚDE "Se Liga na Consulta": Cabo lança link de acompanhamento de consultas e exames Link é um livro digital que, após a consulta médica do paciente, serão registradas as demandas de cada usuário

Os usuários da rede municipal de saúde do Cabo de Santo Agostinho, na Região Metropolitana do Recife, poderão contar com um link que vai facilitar o acompanhamento de agendamentos para especialidades médicas. É o “Se Liga na Consulta”, que chega por meio da Prefeitura municipal.

Tela inicial do "Se Liga na Consulta" | Foto: Reprodução

Com o novo meio, após o paciente digitar o CPF, é possível ver as marcações nas telas do celular, computador, notebook ou tablet. O link é um livro digital que, após a consulta médica do paciente e o clínico passar a requisição, a recepcionista vai registrar as demandas por especialista de cada usuário.

Nele, os usuários vão poder acompanhar, como um portal de transparência em tempo real, a lista de espera e a vez para a próxima consulta.

Com essa iniciativa a Secretaria de Saúde do Cabo de Santo Agostinho garante mais comodidade aos usuários. Assim, o paciente recebe, via WhatsApp, notificações em tempo real, posição na fila, marcação agendada e disponível na unidade.



Veja também

EUA Biden concede entrevista de alto risco ao canal de televisão