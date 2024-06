A- A+

El Salvador Seis militares acusados de violentar menina vão a audiência em El Salvador A audiência foi instalada no Primeiro Juizado de Instrução do distrito de Santa Tecla

Seis membros do exército de El Salvador que estão presos acusados de violentar uma menina de 13 anos em 2023 enfrentam uma audiência para determinar se serão enviados a julgamento, informou a Procuradoria nesta quarta-feira (19).

"É realizada a audiência preliminar contra seis membros da Força Armada, acusados de vários delitos sexuais cometidos contra uma menor", informou a Procuradoria Geral da República em sua conta na rede X.

A audiência foi instalada no Primeiro Juizado de Instrução do distrito de Santa Tecla, 10 km a oeste de San Salvador.

Segundo a Procuradoria, em 23 de setembro de 2023, os seis militares surpreenderam a menina de 13 anos e outros três adolescentes que a acompanhavam em Mizata, uma praia muito visitada por turistas estrangeiros no Pacífico, onde a jovem foi violentada.

Um promotor do caso, não identificado e que não teve o rosto exibido, explicou em um vídeo divulgado pela PGR no X que os militares são acusados dos crimes de privação da liberdade, estupro de menor ou incapaz e agressão sexual contra menor ou incapaz, todos com agravantes.

Eles também são acusados dos crimes de lesões e ameaças com agravante especial.

"Conta-se com os elementos suficientes (de provas) tanto para acreditar a ocorrência do delito", quanto a participação dos acusados, informou o promotor.

Como "autor direto" do crime é acusado o sargento Héctor Alvarado, e como "cúmplices" René Escobar, Hilario Flores, Vicente Gómez, Edgardo Pintín e Eder Salazar, segundo a Procuradoria.

A PGR não informou quanto tempo vai durar a audiência preliminar. "Vamos tentar passar à etapa seguinte do processo, uma vista pública", acrescentou o promotor.

