Começam nesta terça-feira (10) as inscrições para o processo seletivo do ano letivo de 2025 das Escolas Técnicas Estaduais (ETE) de Pernambuco. A Secretaria de Educação e Esportes oferta ao todo 9.900 vagas em cursos técnicos integrados ao ensino médio.

Interessados devem se inscrever pelo site www.educacao.pe.gov.br até 15 de dezembro [confira a íntegra do edital no final do texto].

Estudantes que vão cursar o primeiro ano do ensino médio em 2025 podem participar do processo seletivo.

As vagas são para 56 ETEs no Recife, Região Metropolitana, Agreste, Sertão e Zona da Mata.

Entre os cursos ofertados, há Administração, Logística, Farmácia, Desenvolvimento de Sistemas, Sistemas de Energia Renovável, Nutrição e Dietética, Rede de Computadores, Segurança do Trabalho e Teatro.

O processo seletivo terá etapa única com prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório.

A avaliação será realizada entre 17 e 30 de dezembro, com 20 questões de múltipla escolha de conteúdos relativos às disciplinas de língua portuguesa e matemática.

O resultado final está previsto para ser divulgado em 8 de janeiro.



Para outras informações, interessados podem entrar em contato por meio do telefone (81) 3183-9863/3183-9831.



Seleção ETE 2024: edital

