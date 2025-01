Serra Talhada: idosa de 87 anos é encontrada morta em casa com mãos e boca amarradas

A- A+

Uma idosa de 87 anos foi encontrada morta com as mãos e boca amarradas em uma residência no bairro de São Cristóvão, em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco.

O caso aconteceu nessa quinta-feira (30), na avenida João Gomes de Lucena. A vítima foi identificada como Alzira Emiliana de Oliveira.

O corpo da idosa foi localizado pela própria filha. Não há informações sobre a autoria e motivação do crime. Também não se sabe como a mulher foi morta.

Segundo a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), o caso foi registrado como latrocínio - roubo seguido de morte -, por meio da Delegacia de Serra Talhada. Os objetos subtraídos não foram detalhados.

"As investigações continuam até o total esclarecimento do fato", destacou a PCPE.

