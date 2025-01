A- A+

CARNAVAL 2025 Carnaval 2025: Recife anuncia Subida do Galo Gigante e mais 46 prévias gratuitas; veja programação Prévias começam na próxima segunda-feira (3), com ensaios, concursos, Terças Negras especiais e mais

Começam na próxima segunda-feira (3) as prévias gratuitas do Carnaval 2025 no Recife. A Prefeitura do Recife (PCR) anunciou a programação especial com 47 eventos durante o mês.

O período de prévias começa com o primeiro de uma série de ensaios do Tumaraca - Encontro de Nações, com apresentação do Maracatu Cambinda Estrela.

A partir das 18h, os batuqueiros começam a rufar seus tambores na rua Doutor Elias Gomes, nº 420, no bairro da Campina do Barreto, na Zona Norte da Capital pernambucana.

O Tumaraca - Encontro de Nações irá abrilhantar a noite de abertura do Carnaval do Recife, em 27 de fevereiro.

Na tarde de 26 de fevereiro, a quarta-feira que antecede a Folia de Momo deste ano, os brincantes se reunirão na ponte Duarte Coelho para acompanhar a já tradicional Subida do Galo Gigante.





Este ano, inclusive, a alegoria será sustentável, confeccionada com garrafas PET. A PCR convocou a população para doar o material e ajudar na confecção.

É com a subida que os foliões encerrarão o ciclo de prévias e saudarão o Carnaval, que começará oficialmente já no ida seguinte, 27 de fevereiro. Confira como foi a Subida do Galo Gigante em 2024:

Outras atrações

As prévias estão distribuídas por toda a Cidade, com opções para todos os gostos e todo folião. Nesta primeira semana, por exemplo, ainda haverá ensaio do Tumaraca acontece na sede do Porto Rico, no Pina, na Zona Sul, na quarta-feira (5), e do Estrela Brilhante, no Alto José do Pinho, na Zona Norte, na quinta-feira (6).

O Teatro do Parque recebe, na quinta-feira (6), a primeira eliminatória do concurso de Rei e Rainha do Carnaval do Recife 2025, com um espetáculo de muito frevo no pé. Os concorrentes irão desfilar na disputa mais acirrada do ciclo momesco.

A programação da primeira semana de prévias inclui ainda acertos de marcha de blocos líricos, na sexta-feira (7), no Quartel General do Frevo, o Pátio de São Pedro.

O Dia do Frevo, celebrado em 9 de fevereiro, terá, a partir das 16h, cortejo de dançarinos percorrendo as ruas do Bairro do Recife numa ação intitulada ‘Entardecer dos Passistas’, saudando o mais recifense dos ritmos.

Carnaval 2025: confira a programação de prévias gratuitas no Recife

