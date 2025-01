Galo da Madrugada usará garrafas PET em sua confecção; população é convocada para doar o material

A- A+

A um mês da abertura oficial do Carnaval do Recife 2025, a Prefeitura do Recife e o multiartista Leopoldo Nóbrega anunciaram, na manhã desta quinta-feira (30), que o Galo da Madrugada deste ano utilizará milhares de garrafas PET em sua confecção e será 100% sustentável.

O calunga também reutilizará sua estrutura original, assim como todos os demais acessórios e vestimentas que dão vida à obra.

Para confeccionar a obra, serão necessárias garrafas PET transparentes de 2 litros. Por isso, a população do Recife será fundamental para a preparação da estrutura.

Em razão disso, 14 ecoestações foram distribuídas pela cidade, além de mais de 130 Pontos de Entrega Voluntária (PEVs). As entregas podem ser feitas a partir desta quinta e se tornam uma oportunidade para experienciar a co-responsabilidade de cuidar do meio ambiente. Os endereços estão disponíveis através de geolocalização neste link.

Outros 20 Pontos de Entrega Voluntária (PEVs) também serão alocados em locais especiais e de fácil acesso à população, como nas unidades do Compaz, nos Parques 13 de Maio, Tamarineira, Santana, Graças, Dona Lindu e Jardim no Poço.

Além destes locais, os cidadãos também podem depositar suas garrafas PET nos quatro Centros TEA - Núcleo de Reabilitação Integral (Mustardinha, UPAE Arruda, Ibura e Policlínica Lessa de Andrade, na Madalena).

Também fazem parte da rede de arrecadação as unidades da rede Ferreira Costa da capital pernambucana, no Colégio Madre de Deus da Zona Norte, nas lojas do Deskontão sediadas no Recife, além da loja Arbor Cortinas e Persianas, que fica em Boa Viagem (vide serviço). Locais como Rua da Aurora e imediações também receberão PEVs para coleta do material.

Para Leopoldo Nóbrega, a iniciativa transforma a obra de arte em uma ferramenta de transformação social e coloca o cidadão como protagonista do processo de co-criação da escultura.

“Este ano a escultura inicia o levantamento dos impactos gerados durante sua confecção para que, com base nesses dados, seja realizada a compensação de carbono em 2026, junto à próxima escultura. Esta ação se torna uma ferramenta educativa lúdica e acaba por contribuir para a conscientização ambiental. O impacto do descarte incorreto do lixo afeta toda a população e, neste sentido, a escultura do Galo promove uma cidadania ativa, coletiva e inclusiva. Todos podem fazer parte desse momento”, pontua.

A vestimenta do Galo ainda não foi revelada, entretanto, Leopoldo garantiu algumas novidades, como novas técnicas artísticas na confecção, além de conceitos que mesclam inclusão, sustentabilidade e que irão gerar créditos de compensação de carbono pela primeira vez na história da alegoria.



Serviço

O quê - Galo gigante da ponte convoca população a promover descarte correto de garrafas PET transparentes de 2 litros para confecção do figurino da escultura do Galo e reduzir os impactos ambientais

Onde - 14 ecoestações e mais de 130 Pontos de Entrega Voluntária (PEVS). Confira o local mais próximo de sua residência e/ ou trabalho no link.

Veja também