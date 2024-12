Galo da Madrugada lança camisa oficial de 2025 e divulga calendário de prévias carnavalescas; veja

A- A+

O Galo da Madrugada, maior bloco de Carnaval de rua do mundo, lançou oficialmente a camisa do bloco para o Carnaval de 2025. A divulgação, na manhã desta quarta-feira (4), aconteceu na sede da agremiação, no bairro de São José, área central do Recife.

A peça tem design assinado pelo ilustrador recifense Raoni Assis. Em sua composição, aparecem personagens tradicionais do Carnaval pernambucano como o papangu, o caboclo de lança, a careta, a la ursa e o bumba-meu-boi.

Lançamento da camisa do Galo da Madrugada 2025. Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco.

O bloco também divulgou o calendário de prévias para o próximo Carnaval. As comemorações começam a partir do dia 9 de janeiro.

Camisa do Galo

De acordo com Rômulo Menezes, presidente do Galo, o design da camisa combina com o tema do próximo desfile, “Pernambuco: do Galo ao Bacalhau, viva o Carnaval!”, que ocorre no dia 1º de março.

"A camisa é realmente muito bonita, sensacional, ficou clean, harmônica. O projeto é de Raoni e representa o tema do Galo, que vem desde o Sertão até o litoral, trazendo figuras do Carnaval de Pernambuco", disse.

Rômulo Menezes (ao centro), presidente do Galo da Madrugada. Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco.

No design da peça, Raoni destacou a pluralidade como ideia principal.

"Eu tentei fazer uma triagem do que cabia na camisa. Não cabe em uma camisa só toda a manifestação. Fiz umas escolhas, e a gente conseguiu fazer essa composição que dá a ideia dessa pluralidade toda do Carnaval", disse.

Raoni Assis, idealizador da camisa do Galo da Madrugada 2025. Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco.

A camisa já está à venda na sede da agremiação - e, em breve, estará em lojas do varejo -, ao valor de R$ 50.

Parte da renda será destinada ao Grupo de Ajuda à Criança Carente com Câncer de Pernambuco (GAC-PE). A iniciativa, que já aconteceu anteriormente, foi ressaltada por Vera Morais, médica oncologista pediátrica e presidente do GAC-PE.

"A parceria é muito bem-vinda, porque nós temos despesas. As crianças estão dentro do hospital, mas sempre acontece alguma despesa que a gente costuma fazer, seja uma medicação que não está contemplada no SUS, alimentos para cestas básicas e alguns exames", detalhou.

Temporada de prévias

O calendário de prévias do Galo contempla, ao todo, sete edições da tradicional Quinta no Galo – que acontece todas as quintas-feiras, a partir do dia 9 de janeiro, até 20 de fevereiro – e mais seis noites dos Ensaios do Carnaval, comandados por André Rio e o Bloco das Ilusões, aos sábados (entre 11 de janeiro e 15 de fevereiro).

As prévias acontecem na sede do Galo da Madrugada e terão seus ingressos à venda no local e na Bilheteria Digital. Confira o calendário.

Quinta no Galo- Temporada Carnaval 2025

Datas / atrações principais:

9/01- Gustavo Travassos

16/01- Spok Frevo Orquestra

23/01- Quinteto Violado

30/01- Som da Terra

06/02- Almir Rouche

13/02- Marron Brasileiro

20/02- Maestro Forró e Orquestra Popular da Bomba do Hemetério



Local e horário: Sede do Galo da Madrugada (Rua da Concórdia, 984); 19h

Ingressos: R$ 50 (individual) e R$ 250 (mesa para quatro pessoas); à venda no local, Bilheteria Digital e quiosque no Shoppping Recife), e lojas Esposende dos Shoppings Tacaruna e Riomar.

Ensaios do Carnaval com André Rio, Bloco das Ilusões e convidados- Temporada Carnaval 2025

Datas: 11, 18 e 25 de janeiro; 1, 8 e 15 de fevereiro

Local e horário: Sede do Galo da Madrugada (Rua da Concórdia, 984); 18h

Ingressos: R$ 50 (individual) e R$ 250 (mesa para quatro pessoas); início das vendas em breve, no local, Bilheteria Digital e quiosque no Shoppping Recife), e lojas Esposende dos Shoppings Tacaruna e Riomar.

Informações: (81) 3224.2899.



