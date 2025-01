A- A+

Carnaval 2025 Aniversário do Homem da Meia-Noite será comemorado em passeio inédito de Catamaran Além do passeio, a festa do Calunga também continuará em terra firme com cortejo no Bairro do Recife

O Bloco de Carnaval mais tradicional de Olinda, e um dos mais populares de Pernambuco, o Homem da Meia-Noite completará 93 anos no próximo dia de 2 fevereiro. Para comemorar a data, a agremiação anunciou, nesta quarta-feira (22), que o Calunga irá celebrar sua nova idade em um passeio inédito de Catamaran, nas águas da Bacia do Pina e do Rio Capibaribe, no Recife.

A festa do boneco gigante acontecerá no dia de seu aniverário, 2 de fevereiro, por volta das 16h. O Calunga será levado pelo Catamaran Lago Azul 5, que tem 50 pés e capacidade para 100 pessoas.

"É uma honra para a gente poder fazer essa procissão, essa levada do Homem da Meia-Noite até o Recife Antigo", confessou a diretora do Catamaran Tours, Juliana Britto.

Juliana Britto, diretora do Catamaran Tours | Foto: Yuri Costa/Folha de Pernambuco

Responsável pela parte sacra do Homem da Meia-Noite e pela procissão marítima, Maciel de Oxóssi explicou que o cortejo funcionará como uma forma entrega do Calunga aos foliões

"O Homem da Meia-Noite tem o seu mistério, surge como o grande guardião da rua, aquele que abre o Carnaval de Olinda, que leva a alegria para a nossa cidade. Ele tem o lado místico também, filho de Iemanjá, nascido no dia 2 de Fevereiro. Faremos o cortejo marítimo e faremos a entrega do Calunga como um presente de Iemanjá aos foliões pernambucanos", explicou.

Responsável pela parte sacra do Homem da Meia-Noite e pela procissão marítima, Maciel de Oxóssi | Foto: Yuri Costa/Folha de Pernambuco

Além do passeio marítimo, a festa do Calunga também continuará em terra firme, mais especificamente no Bairro do Recife.

"A gente vai comemorar com o cortejo saindo do Catamaran em direção ao Marco Zero, no Recife Antigo. Lá começamos um cortejo terrestre e outro modal, onde iremos até o Paço do Frevo, onde teremos várias novidades como o corte do bolo gigante, em comemoração ao nosso aniversário, o Coral Edgard Moraes e Getúlio Cavalcanti nos recebendo com muita música e vamos também receber a nossa roupa para o desfile oficial do Carnaval de 2025", detalhou o presidente em exercício do bloco, Adilson Correia Neto.

Adilson Correia, presidente do Homem da Meia-Noite | Foto: Yuri Costa/Folha de Pernambuco

Depois de receber a roupa, o Calunga vai cantar o tradicional parabéns com a Orquestra do Maestro Carlos e os foliões na Praça do Arsenal.

Estudantes de todo o Brasil também devem participar da festa. Eles estarão no encerramento da 14ª Bienal da UNE, no Bairro do Recife.

A prefeita de Olinda, Mirella Almeida, que esteve presente na coletiva, ressaltou a importância da celebração do aniversário do Homem da Meia-Noite acontecer no Recife.

"Olinda e Recife são cidades-irmãs e têm esse intercâmbio cultural que é tão importante. Trazer uma das nossas agremiações mais tradicionais para o Recife é motivo de muito orgulho", afirmou.

Prefeita de Olinda, Mirella Almeida | Foto: Yuri Costa/Folha de Pernambuco

Os ingressos para o passeio marítimo com o Homem da Meia-Noite já estão disponíveis no site do Catamaran. Os valores variam de R$ 40 a R$ 260. Crianças de até cinco anos, acompanhadas de um adulto, não pagam.

Além do aniversário do Homem da Meia-Noite, o Catamaran também está realizando o "Lirismo no Catamaran" durante os meses de janeiro e fevereiro. A programação completa pode ser conferida no site. Mais informações pelo WhatsApp (81) 99973.4077.

Arrastão do Frevo Especial

O cortejo do Homem da Meia-Noite será um Arrastão do Frevo Especial, uma parceria entre a legendária agremiação olindense e o Paço do Frevo, um equipamento da Prefeitura do Recife gerido pelo Instituto de Desenvolvimento e Gestão (IDG).

O arrastão é uma das programações mais longevas do Paço e tradicionalmente ocorre no primeiro domingo de cada mês. Esta é a quarta vez que o Gigante visitará o local - o último desfile foi no Dia Nacional do Frevo, em setembro de 2023, arrastando milhares de foliões.

Serviço:

Aniversário do Homem da Meia-Noite

Local: Paço do Frevo (Praça do Arsenal - Bairro do Recife)

Horário: Saída do Catamaran - 16h / chegada Paço do Frevo - 17h

Data: 02/02/2025

