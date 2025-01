A- A+

Empreendedorismo CredFolia oferece crédito para empreendedores do Carnaval em Pernambuco Linha da AGE-PE atende informais, MEIs e pequenos negócios com condições facilitadas

O Governo de Pernambuco, por meio da Agência de Empreendedorismo do Estado (AGE-PE), lançou uma linha de crédito especial voltada para a cadeia produtiva do Carnaval. O CredFolia oferece até R$ 3 mil para pessoas físicas e até R$ 21 mil para empresas, com condições diferenciadas.

O programa está disponível até 26 de fevereiro e é destinado a empreendedores informais, microempreendedores individuais (MEIs), pequenos negócios, associações, cooperativas e grupos solidários que atuam diretamente nas atividades carnavalescas.

Com taxa de juros de 0,60% para pagamentos em dia e prazo de até 12 meses, o financiamento pode ser utilizado para compra de materiais, contratação de mão de obra temporária, formação de capital de giro ou reformas de infraestrutura.

Para acessar o benefício, os interessados devem realizar o pré-cadastro no site da AGE-PE ou presencialmente na Sala do Empreendedor, localizada no Bairro do Recife.

Importância

O governo estadual destaca a importância da iniciativa para a economia local. “O Carnaval é uma das épocas mais importantes do ano para a nossa economia. Pensando nisso, o Governo de Pernambuco lançou o CredFolia, uma linha de crédito com taxas atrativas, ideal para quem deseja empreender ou expandir os negócios no período”, afirmou Angella Mochel, diretora-presidente da AGE-PE.

O Carnaval pernambucano, reconhecido como um dos maiores do mundo, movimenta diversos setores econômicos, como artesanato, comércio ambulante, gastronomia e turismo. Desde setembro, com as prévias carnavalescas, o clima de folia já aquece o comércio local, impulsionando as vendas de adereços, fantasias e insumos essenciais para os festejos.

Os interessados no CredFolia devem atender aos critérios de análise de crédito e estar sem restrições em órgãos de proteção ao crédito ou registros vencidos no Banco Central. O atendimento presencial é realizado na Rua do Apolo, 81, Bairro do Recife, de segunda a sexta-feira, das 8h às 13h.

Contatos também podem ser feitos pelo site AGE-PE ou pelo WhatsApp (81) 3183-7450.

