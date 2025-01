Carnaval 2025: Nazaré da Mata anuncia mudanças para Encontro de Maracatus e criação de polo cultural

A- A+

Já nos preparativos para o Carnaval de 2025, Nazaré da Mata, na Zona da Mata Norte do Estado, anunciou mudanças no Encontro dos Maracatus de Baque Solto, além da criação de um novo polo cultural para a festa.



Neste ano, o Encontro de Maracatus de Baque Solto, principal atração do Momo do município, vai retornar para a Praça João XXIII, conhecida como Praça da Catedral, no centro da cidade. Os shows de maior destaque da programação também vão ocorrer no ponto.

Outro anúncio feito foi a criação de um polo cultural alternativo, nas proximidades do Espaço Cultural Mauro Mota, na área central da cidade. O investimento público para o Carnaval de Nazaré da Mata, assim como na edição passada, bem como a parceria com o Governo do Estado.

“Nosso compromisso é garantir uma parceria sólida com as agremiações culturais de nossa cidade, que são a alma da nossa história e da nossa identidade. O Carnaval é muito mais do que uma festa, é um patrimônio de todos nós”, afirmou a prefeita do município, Aninha da Ferbom.

Durante o evento de anúncio, nesta sexta-feira (17), estiveram presentes 18 grupos de maracatu do município. Foram discutidos temas como o calendário de apresentações e estratégias para atrair mais turistas para a cidade durante a festa.

Nazaré da Mata anuncia novidades para Carnaval 2025. - Foto: Eduardo Oliveira/Prefeitura de Nazaré da Mata

Intercâmbio com Olinda

Neste ano, o Carnaval de Nazaré da Mata, conhecido pelo maracatu, vai ter parceria em um intercâmbio cultural com Olinda, no Grande Recife, que tem o frevo como destaque.

"Estamos trabalhando para que o evento seja inesquecível, não só para os moradores, mas para todos que visitarem Nazaré da Mata. O maracatu é uma herança que movimenta a cultura e a economia local", reforçou o secretário de Cultura, Turismo e Esportes, Washington Moraes.



“O mundo está cada vez mais em busca de experiências autênticas, e o maracatu é uma delas. Queremos que Nazaré da Mata seja um destino imperdível para quem deseja viver o Carnaval de forma única”, completou a prefeita.



