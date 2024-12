A- A+

CARNAVAL RECIFE 2025 Carnaval do Recife 2025 vai ter Pabllo Vittar, Xamã, Gloria Groove e Ferrugem; confira as atrações Velhos conhecidos da música local também estão entre as atrações, a exemplo de Alceu Valença, Raphaela Santos, Lia de Itamaracá e Nena Queiroga

O Carnaval do Recife 2025 ganhou 70 artistas anunciados nesta quarta-feira (18), pela prefeitura. Os principais destaques ficam para Ney Matogrosso, Pablo Vittar, Pedro Sampaio, Gloria Groove, Ferrugem, Xamã e Criolo.



Eles vão animar os seis dias de folia na capital, de 27 de fevereiro (quinta-feira) a 4 de março (terça). No dia 5, claro, ainda vai haver a tradicional Quarta-feira de Cinzas, momento para se despedir da folia e dar início às preparações para a chegada da Páscoa.

Velhos conhecidos da música local também estão entre as atrações, a exemplo de Alceu Valença, Raphaela Santos, Lia de Itamaracá, Nena Queiroga, dentre outros. A lista completa pode ser conferida no fim da matéria.



"A gente vai ter, mais uma vez, um grande Carnaval, começando na quinta e indo até terça. Com presença em toda a cidade, com o Bairro do Recife e Marco Zero como apoteose, mas também os polos descentralizados em toda a cidade. São mais de 3 milhões de pessoas que passam pelos polos todos os anos. Representa uma grande força na cultura, mas também de uma ativação para a cidade como um todo", comemorou o prefeito do Recife, João Campos (PSB).

Cultura pernambucana

Serão, ao todo, mais de 3 mil atrações passando pelo Recife. Desses, 98% são oriundos de Pernambuco, de acordo com a prefeitura.

A cultura popular também não vai perder espaço nos palcos e polos. A programação conta com diversas apresentações de Tumaraca, Encontro de Nações, o Ubuntu, que reúne os afoxés, os Encontros de Baques, de Blocos Líricos, de Bois e Ursos.

Anúncio das primeiras atrações do Carnaval do Recife 2025. - Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco

Também são esperados Caboclinhos e Índios, de Tambores Mirins, a Noite dos Tambores Silenciosos, o desfile das Agremiações, além das Agremiações Campeãs, além das programações do ‘De Pátio a Pátio’, dos Corredores da Folia e dos Acertos de Marcha dos Blocos Líricos.

No domingo de Carnaval, o Bloco Bicho Maluco Beleza, de São Paulo, vai vir pela primeira vez para o Recife. A ação, de acordo com a prefeitura, é uma parceria com o artista Alceu Valença, ícone da música e cultura pernambucana.

"Neste ano temos um Carnaval diverso, como sempre, democrático, com artistas locais e artistas de fora. É um Carnaval descentralizado, para vários polos, onde você pode ver o que mais agradar. Tem programação para crianças e adultos. Temos um pouco de tudo em um Carnaval de rua muito respeitoso para a população", disse a secretária de Cultura do Recife, Millu Megale.



Mais dias de festa?

Mais uma vez, o Carnaval do Recife vai ser longo, com seis dias de festa ao invés de cinco, que é o mais comum. No Recife, o Momo vai oficialmente até o dia 4 de março, uma terça-feira, seguido pelo dia 5, na tradicional "Quarta-feira de Cinzas".



No dia 6, no entanto, é feriado em Pernambuco, em comemoração à Data Magna, que celebra a Revolução Pernambucana de 1817. Perguntado sobre a chance de ampliar o Carnaval por conta da data extra, o prefeito não confirmou, mas falou que a organização "guardou algumas surpresas".



"A gente vai soltar algumas surpresas no início do ano sobre isso. O grande foco é no Carnaval, que era sempre de sexta a terça, e a gente antecipou para começar na quinta. Mas estamos guardando algumas surpresas legais para o próximo ano", afirmou.



Para quem já está ansioso para a festa, é importante ressaltar que detalhes como ordem e dias de apresentação, além das demais atrações, serão divulgados em janeiro, pela Prefeitura do Recife. Até lá, o que fica é a expectativa para mais um Carnaval na capital pernambucana.

Impacto na economia

Para este ano, as expectativas também são altas para a economia. É esperado movimentar R$ 2,7 bilhões na capital durante os dias de festa, tanto no comércio, como também no turismo, sempre muito impactado pelo Momo recifense.

Em 2024, a festa atraiu 3,4 milhões de foliões para a capital pernambucana, 20% a mais do que em 2023. Também foram criados 57 mil postos de trabalho temporários. Para 2025, a expectativa é crescer ainda mais esses números.

O anúncio tão cedo das primeiras atrações, inclusive, chega justamente para impactar no turismo. "O maior acontecimento do ano para o Recife é o Carnaval. Por isso anunciamos antecipadamente neste ano, assim como no ano passado, para que possamos ter uma ativação turística com isso. Vamos ter junto as principais operadoras e agências de turismo. Fazemos agora aum roteiro dentro dessa operação para trazer mais turistas", afirmou o prefeito.

Ainda de acordo com o prefeito João Campos (PSB), os cachês mais altos dos artistas anunciados, que excedem o valor estipulado pela prefeitura, será pago por patrocinadores. "A gente quer receber a festa, mas o objetivo principal do nosso dinheiro é dar celeridade a outras questões da cidade. Então fazemos esse trabalho forte para proporcionar essa festa para a população", explicou.



'Abre alas' para homenageados

Na cerimônia de anúncio, o que não faltou foi emoção para os homenageados do Carnaval do Recife 2025, Elba Ramalho, Marron Brasileiro e Troça Abanadores do Arruda. Os três fazem parte da programação, e, em um verdadeiro "abre alas", puderam passar um pouco do que vai ser o clima da festa no ano que vem.



Cristina Santos, presidente da Troça Abanadores do Arruda, estava no evento para receber mais essa homenagem. Ela revelou estar grata pela oportunidade, que deve abri ainda mais portas para o grupo que, em 90 anos de existência, é símbolo do Carnaval do Recife.



"Representa muita coisa esse reconhecimento e o carinho que recebemos. É uma felicidade muito grande ser um dos homenageados do Carnaval do Recife. Portas abrirão para a gente com toda certeza. Uma oportunidade de levar a troça adiante", contou.

Apresentação cultural durante anúncio das primeiras atrações do Carnaval do Recife 2025. - Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco

Presente no evento, Marron Brasileiro, cantor nascido no bairro da Mustardinha, Zona Oeste do Recife, também não segurou a emoção. Conhecido pelo repertório vasto, com músicas como "Nas Ondas do Desejo", "É tanto Amor", "Galera do Brasil" e "Arreia a Lenha", ele mandou um recado importante para os jovens recifenses que, assim como ele, sempre sonharam grande.



"Essa homenagem representa a força do artista popular e periférico. Foi da periferia recifense que eu vim, e divido isso com todos esses artistas. O recado que posso dar para todos os meninos e meninas do Recife é que eles não desistam jamais! Acreditem em vocês, nos seus sonhos. Tenham fé e não desistam, porque a sua hora vai chegar", afirmou.

Confira, abaixo, todos os nomes confirmados para o Carnaval 2025 até aqui:

1. Alceu Valença

2. Almir Rouche

3. André Rio

4. Antônio Nóbrega

5. BaianaSystem

6. Banda de Pau e Corda

7. Belo Xis

8. Chico César

9. Claudionor Germano

10. Coral Edgar Moraes

11. Criolo

12. Ed Carlos

13. Edilza Aires

14. Elba Ramalho

15. Fafá de Belém

16. Ferrugem

17. Geraldo Azevedo

18. Gerlane Lops

19. Getúlio Cavalcanti

20. Gloria Groove

21. Gustavo Travassos

22. Jota Michiles

23. Karina Buhr

24. Karynna Spinelli

25. Lenine

26. Lia de Itamaracá

27.Lula Queiroga

28. Mãeana

29. Maestro Forró e Orquestra Popular da Bomba do Hemetério

30. Marron Brasileiro

31. Menos é Mais

32. Mundo Livre S/A

33. Nação Zumbi

34. Nena Queiroga

35. Ney Matogrosso

36. Nonô Germano

37. O Grande Encontro

38. Orquestra Maestro Duda

39. Orquestra Maestro Edson Rodrigues

40. Orquestra Popular Maestro Ademir Araújo

41. Orquestrão

42. Otto

43. Pabllo Vittar

44. Pedro Sampaio

45. Quinteto Violado

46. Raphaela Santos

47. Recife Capital do Brega

48. Siba

49. Silvério Pessoa

50. Som da Terra

51. Spok Frevo Orquestra

52. Xamã

Eventos confirmados

Acertos de Marcha de Blocos Líricos

Corredor do Frevo

Corredores da Folia

De Pátio a Pátio

Desfile de Agremiações Campeãs

Encontro de Afoxés

Encontro de Baques

Encontro de Blocos Líricos

Encontro de Bois e Ursos

Encontro de Caboclinhos e Índios

Encontro de Maracatus de Baque Solto

Noite dos Tambores Silenciosos

Samba da Moeda

Tambores Mirins

Terça Negra Especial

Tumaraca

Ubuntu

Concursos

Rei e Rainha do Carnaval 2025

Agremiações Carnavalescas

Porta-estandarte e Porta-Flabelo

Passistas

Mestre-sala e Porta-bandeira

