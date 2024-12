A- A+

ACESSIBILIDADE Réveillon: prefeitura abrirá inscrições para espaço acessível no Virada Recife 2025 Local terá capacidade para 100 pessoas por dia; Réveillon na praia do Pina terá 19 shows gratuitos

A prefeitura irá realizar mais uma edição do Virada Recife com Acessibilidade, reafirmando o compromisso com a inclusão social de pessoas com deficiência e autistas. O serviço ocorrerá durante o Réveillon na praia do Pina, nos dias 26, 28, 29 e 31 de dezembro, a partir das 18h.

O espaço comportará 100 pessoas por dia, sendo 50 pessoas com deficiência ou autistas e 50 acompanhantes. As inscrições para vagas serão feitas pelo site ou por meio do aplicativo Conecta Recife, a partir desta terça (10) até o dia 16 de dezembro.

Cada cidadão deve anexar um laudo ou documento que comprove a deficiência ou autismo.

No dia do evento, cada pessoa com deficiência ou autismo deverá apresentar a comprovação na entrada, e o acompanhante deve apresentar um documento de identificação com foto.

Atrações do Virada Recife 2025

O Virada Recife 2025 terá shows de Roberto Carlos, Alceu Valença, Priscila Senna, Pablo, Alok, entre outros. O evento é promovido pela Prefeitura do Recife, através da Secretaria de Turismo e Lazer, sem custos aos cofres públicos, com investimento de R$ 10 milhões da iniciativa privada.

A previsão é de que o evento movimente R$ 300 milhões na cadeia turística durante os quatro dias de festividade.

O polo Pina receberá 19 artistas, com destaque para Claudia Leitte, Nattan, Jorge & Mateus, Almir Rouche e Henry Freitas. A festa na orla do Pina começa em 26 de dezembro, segue nos dias 28 e 29, com a grande noite no dia 31.

Confira a programação completa:

26 de dezembro

Roberto Carlos

Orquestra Sinfônica do Recife

28 de dezembro

Claudia Leitte

Alceu Valença

Priscila Senna

Raphaela Santos

PV Calado

29 de dezembro

Jorge e Mateus

Xand Avião

Henry Freitas

Pablo

Guilherme Ferri

Letícia Bastos

31 de dezembro

Nattan

Alok

Almir Rouche

Juciê

Matheus Moraes

Patusco

Veja também

Debate Instituto Pipa promove evento com soluções inovadoras para habitação com foco na primeira infância