Carnaval Recife 2025: Liga dos Blocos Carnavalescos da Zona Norte divulga calendário e homenageados

A Liga dos Blocos Carnavalescos da Zona Norte do Recife divulgou, na manhã desta quinta-feira (16), através de uma coletiva de imprensa, o calendário oficial do Carnaval de 2025 e os homenageados da festa.

Com mais de um mês de folia, o Carnaval organizado pela organização terá início no dia 2 de fevereiro e seguirá até depois da comemoração, no dia 16 de março.

Ao todo, serão 47 blocos que desfilaram pelas áreas do M, sendo 29 integrantes da Liga e 18 considerados blocos aleatórios.

O primeiro bloco da liga que desfilará será o Bloco Ki Família, às 18h, no dia 2 de fevereiro. Já às 13h do mesmo dia, o Bloco Operário sairá às ruas representando as agremiações aleatórias.

A grande maioria dos blocos desfila no corredor da folia, no Vasco da Gama, Zona Norte do Recife. Confira a agenda completa no final da matéria.

Homenageados

Na ocasião, também foram anunciados os homenageados da festa, que serão o Bloco Lírico Utopia e Paixão, do Morro da Conceição, fundado em 2007, e o Caboclinho Tapirapé, do Alto José do Pinho, nascido em 1957.

"A gente se sentiu honrado. É bom a gente ser reconhecido fora, mas quando a gente é reconhecido no bairro em que a gente vive, é uma honra", declarou Marlene Santiago, presidente do Bloco Lírico Utopia e Paixão.

"Só tenho a agradecer. Muito bom mostrar o nosso trabalho, a nossa cultura e não deixar ela morrer", confessou Tânia, da tribo indígena de Tapirapé.

Confira a agenda dos blocos

02/02 - DOM

Bloco Operário (13h)

Bloco Ki Família (18h)

08/02 - SAB

Devassos x Devassas (19h)

Lalau na Mídia (19h)

09/02 - DOM

Turma do Piriquito (13h)

Sindicato em Folia (19h)

14/02 - SEX

Feijão na Panela (19h)

15/02 - SAB

VARANDA VIP (19h)

16/02 - DOM

É Mole Mais É Tua (13h)

Bloco Seu Mix em Folia (14h)

Huu Folia (19h)



22/02 - SAB

Turma da Jaqueira Segurando o Talo (11h)

Bacalhau do Chibata (11h)

Pirata Maluco (19h)

Corrego do Eucalipto Meu Amor (19h)

23/02 - DOM

Sergipe em Folia (10h)

Bloco dos Buutis (10h)

Agita Recife Folia (12h)

Bloco Zé Grande (13h)

Meu Bloco é Massa (19h)



24/02 - SEG

Bloco Segura a Pomba (20h)

25/32 - TER

Bloco Mofo Deu (19h)

26/02 - QUA

To Liso Mais To Na Mídia (19h)

27/02 - QUI

Os Ordinários (19h)

Coite Folia (19h)

01/03 - SAB

Galo da Madrugada (8h)

02/03 - DOM

As Kengas do Vasco (12h)

Cupim de Ferro - infantil (13h)

Bloco do IML (14h)

Bloco Bebeu Água (14h)

03/03 - SEG -10H

Bloco Tesourão (10h)

Bloco dos Cornos (13h)

Tadalafila em Folia (13h)

Deixa Falar (14h)

Chupa Chupa que a Gente Vai (15h)

04/03 - TER

Só Vai Quem Trepa (13h)

Os Dublês de Rico (13h)

Firma Beer (14h)

Os Embrazados (15h)

Sobe e Desce (18h)

05/03 - QUA

Papa Defunto (11h)

Os Irresponsáveis (13h)

09/03 - DOM

Bloco da Ressaca (9h)

15/03 - SÁB

Placa de Garagem (15h)

16/03 - DOM

Bloco Benedito da Conceição

Data a definir

Linha Chilena

Seu Mandú

