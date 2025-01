A- A+

Recife Carnaval 2025: Prefeitura do Recife abre inscrições para licenciamento de blocos, troças e camarotes Interessados devem acessar o site ou aplicativo do Conecta Recife até o dia 14 de fevereiro

A Prefeitura do Recife abriu inscrições para o licenciamento de blocos, troças e camarotes no Carnaval 2025.

Interessados devem acessar o site ou aplicativo do Conecta Recife até o dia 14 de fevereiro para solicitar a autorização.

É preciso acessar a aba "Carnaval 2025" e clicar no botão “acessar serviço”, onde o solicitante preencherá o formulário de solicitação.

Após o preenchimento com a anexação dos documentos, a declaração será enviada, e o sistema gerará um protocolo.

Também será emitido o Documento de Arrecadação Municipal (DAM) a ser pago pelo solicitante. Após o pagamento, é necessário aguardar a análise do município.



A gestão não informou o valor que será cobrado.

Outras exigências poderão ser enviadas pelo e-mail cadastrado pelo requerente.

A Prefeitura do Recife lembra que todo o processo será totalmente online e que o licenciamento do uso do solo é obrigatório.

Destacou, ainda, que o controle é importante para o planejamento de percursos e ordenamento do sistema viário por parte do poder público.

A secretária executiva de Controle Urbano do Recife, Marta Lima, destaca a importância do fornecimento detalhado de informações por parte do solicitante a fim de facilitar a análise.

"Explicar o percurso, se haverá equipamentos como toldo ou trio elétrico, entre outras coisas. E tudo isso com antecedência, para que o poder público possa planejar a festa da melhor forma possível", explica a gestora.

