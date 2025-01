Carnaval 2025: Blocos e agremiações já podem solicitar reforço no policiamento

A- A+

Blocos, agremiações e produtores de eventos já podem solicitar à Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (SDS) o reforço no policiamento para o Carnaval de 2025.

Representantes de entidades públicas e privadas têm até o dia 1º de março para enviar o pedido, por meio do endereço eletrônico https://eventos.sds.pe.gov.br, mediante ao prazo de 15 dias de antecedência em relação à data do evento.

Ao acessarem o link disponibilizado pela SDS, os interessados devem preencher o formulário e especificar, nas solicitações, o local do evento com descrição da modalidade; estimativa de público, percurso; horário do início e término; quantidade de palcos, trios elétricos, carros de apoio e demais estruturas físicas que serão montadas na área do evento; quantidade de postos médicos dedicados ao evento e ambulâncias.

Também é necessário informar os dados dos responsáveis pelo evento, endereços e contatos. Após a conclusão das informações, será gerado um processo online comunicando o pedido às Operativas da SDS para a adoção das providências necessárias.

Os organizadores das festividades carnavalescas devem possuir autorização da prefeitura local e, em caso de eventos com trios elétricos, palcos e demais estruturas de apoio, devem ser solicitadas as vistorias ao Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE). A solicitação pode ser feita pelo site www.bombeiros.pe.gov.br.

De acordo com a Secretaria de Defesa Social, os pedidos referentes às festividades realizadas serão avaliados no período pré-carnavalesco (02/01 a 27/02), no Carnaval propriamente dito (de 28/02 a 05/03) e na etapa do Pós-Carnaval (06/03 a 16/03).

A pasta informou ainda que o reforço de segurança, caso aprovado, poderá ser oferecido no horário das 10h à 0h durante o Pré-Carnaval; de 08h às 02h no Carnaval, que inicia na sexta e segue até a Quarta de Cinzas; e de 10h às 0h no Pós-Carnaval.

