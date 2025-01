A- A+

Carnaval 2025 Rec-Beat apresenta identidade visual da sua 29º edição no Carnaval do Recife Festival acontece de 1 a 4 de março no Cais da Alfândega, centro histórico da cidade, com acesso gratuito

O Rec-Beat chega à sua 29º edição de 1 a 4 de março, no Cais da Alfândega, no centro histórico do Recife, epicentro do Carnaval da cidade e, assim como faz a cada ano, apresenta a nova identidade visual assinada pela artista plástica e DJ paulista Mari Mats.



O Festival celebrando o encontro entre diferentes gerações, estilos e sonoridades, com uma programação de shows gratuitos de artistas locais e nacionais, além de atrações internacionais inéditas no Brasil.

Ao longo de quase três décadas, o Rec-Beat se notabilizou por apostar em uma curadoria "fora da caixa", revelando talentos que logo se tornam tendência na música brasileira.



Identidade visual

A partir do que via na cultura urbana que crescia ao seu redor que começou a desenvolver seus trabalhos, Mari Mats tem passagens por galerias, empenas e muros de cidades do Brasil e da Europa.



Todas as suas obras tem em comum a alegria nas cores e nos muitos olhos que sempre estão presentes, e em universos únicos que se conectam com a personalidade da artista.

“A personagem possui uma aura surreal, misturando elementos humanos. Uma mão verde, com unhas vermelhas e anéis representa a música possuindo seu corpo", diz Mari sobre a obra criada exclusivamente para o Rec-Beat 2025.

Sobre o Rec-Beat

Posicionado como um espaço inclusivo e democrático no coração da folia recifense, o Rec-Beat atrai um público superior a 60 mil pessoas, que encontram no festival uma programação gratuita, repleta de frescor e surpresas.

Com 29 anos de existência, a história do Rec-Beat tem origem no início da década de 90, em meio à profusão do Manguebeat, com festas temáticas organizadas em espaços alternativos do Recife por Antonio Gutierrez, o Gutie, idealizador e curador do festival.

O que começou como pequenas festas logo se transformou em um festival, com suas primeiras edições realizadas em Olinda durante o Carnaval.



Com o crescimento do evento, o festival migrou para o centro histórico do Recife, onde se tornou gratuito e passou a incendiar a programação noturna do Carnaval da cidade.



Desde então, consolidou-se como um dos festivais mais originais do Brasil, com uma curadoria ousada que busca sempre trazer ao público artistas e shows inéditos.

Grandes shows

O Rec-Beat, já foi palco de shows memoráveis de pernambucanos como Naná Vasconcelos, Lenine, Nação Zumbi, Otto, Johnny Hooker, além de nomes nacionais como Emicida, Liniker, Céu, BaianaSystem, Gaby Amarantos, Pablo Vittar, Luiz Melodia, Erasmo Carlos, João Donato incluindo ainda atrações internacionais, como Mudhoney (EUA), Bomba Estéreo (Colômbia), Ana Tijoux (Chile), Keziah Jones e Nneka (Nigéria), Djely Tapa (Congo), entre outros.

Como consequência desse sucesso, o Rec-Beat também vêm se expandindo territorialmente. Nos últimos anos, o selo esteve presente com edições especiais em cidades como Curitiba (PR), Fortaleza e Sobral (CE), João Pessoa (PB), Caruaru (PE), Salvador (BA) e São Paulo (SP).

Em 2023 o Rec-Beat foi reconhecido como Patrimônio Cultural Imaterial do Recife. O título destaca o festival como um importante catalisador cultural que promove a diversidade, a inclusão e o diálogo entre diferentes gêneros musicais, origens e gerações.

SERVIÇO:

Fesrtival Rec-Beat 2025

Quando: 1 a 4 de março, a partir das 19h

Onde: Cais da Alfândega, Bairro do Recife

Acesso gratuito

(Programação completa será divulgada em breve)

