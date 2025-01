"Lirismo no Catamaran" abre a programação de carnaval do Catamaran Tours nesta quinta (9); confira

A- A+

A partir desta quinta (9), a Catamaran Tours inicia sua programação de carnaval com o evento “Lirismo no Catamaran”.

Ao todo, 13 blocos líricos tradicionais se apresentam a bordo de um catamarã, que navega por baixo de pontes e próximo aos principais pontos turísticos do Bairro do Recife.

O passeio custa R$85 por pessoa e crianças de 6 a 10 anos pagam R$40, menores de 5 anos tendo gratuidade.

Na quinta-feira (9), iniciando o Lirismo, quem abre-alas é o Flabelo Encantado. Já na sexta (10), é o Cordas e Retalhos. As apresentações seguem até o dia 02 de fevereiro.

Após o Lirismo, a programação de carnaval continua.

No dia de 15 de fevereiro, acontece o desfile do Bloco de Rio, bloco fluvial que passeia pelo Capibaribe.

Desde passistas até os bonecos gigantes, o Bloco oferece uma experiência repleta de elementos carnavalescos a bordo.

As entradas custam R$90 por pessoa e crianças de 6 a 10 anos pagam R$40.

No dia 1º de março, encerrando as atividades de folia do Catamaran Tours, acontece o Catamaran na Folia.

Camarote flutuante, acompanha o desfile do Galo da Madrugada, com direito a café da manhã servido no Restaurante Catamaran a partir das 8h , open bar e open food.

No primeiro lote, o camarote custa R$490 por pessoa e crianças de 6 a 12 anos pagam R$220.

Lirismo no Catamaran

Quando: 9 de janeiro até 2 de fevereiro, embarque às 16h

Ingressos: R$85 por pessoa, R$40 para crianças de 6 a 10 anos

Informações: 81 99973.4077 (WhatsApp)

Programação:

9 de janeiro - Flabelo Encantado

10 de janeiro - Cordas e Retalhos

11 de janeiro - Damas e Valetes

12 de janeiro - Carnaval Poeta

17 de janeiro - Eu Quero é Mais Olinda

18 de janeiro - Confete e Serpentina

19 de janeiro - Com Você no Coração

24 de janeiro - Batutas de São José

25 de janeiro - Compositores e Foliões

26 de janeiro - Flores do Paulista

31 de janeiro - Utopia e Paixão

1º de fevereiro - Flabelo do Amor

2 de fevereiro - Boêmios da Boa Vista

Bloco de Rio

Quando: 15 de fevereiro, com embarque às 16h

Ingressos: R$90 por pessoa, R$40 para crianças de 6 a 10 anos

Informações: 81 99973.4077 (WhatsApp)

Catamaran na Folia - Camarote Galo da Madrugada

Quando: 1º de março, com embarque às 9h30

Ingressos: R$490 por pessoa, R$220 para crianças de 6 a 12 anos

Informações: 81 99973.4077 (WhatsApp)

