Abertura das prévias do Carnaval de Olinda terá desfile da troça 'A Porca', neste sábado (4)

As prévias carnavelescas em Olinda já tem data para começar. No sábado (4), a Troça Carnavalesca Mista a Porca participará da abertura dos festejos, a partir das 14h, G.R.E.S. Preto Velho de Olinda, no Alto da Sé. A agremiação foi fundada no fim da década de 1960, em seu tradicional desfile na terça-feira de Carnaval, e completa 56 anos em 2025.

Este ano, 'A Porca' concederá uma homenagem à Troça Carnavalesca Mista Vai Quem Pode (VQP), além de uma homenegm póstuma a Raul de Moura, fundador da Porca e do VQP, que será representado pela filha, Danielle Moura, e atual presidente da Troça.

Com apresentações do Maestro Carlos, da cantora Poli e do Grupo Mangaio, os ingressos para a prévia são vendidos no valor de R$ 35 e podem ser adquiridos através do Instagram da agremiação (@porcadeolinda) e na entrada do evento.

A camisa em comemoração aos 56 anos da Troça teve a sua identidade visual desenvolvida pela artista Natália Ferreira e pode ser adquirida no Espaço de Cultura Popular, no Shopping Patteo, em Olinda.



