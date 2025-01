A- A+

Carnaval Capacitação dos empreendedores que trabalharão no Carnaval de Olinda 2025 abre inscrições Qualificação estará com matrículas abertas a partir desta terça-feira (21)

A Sala do Empreendedor de Olinda está oferecendo uma série de capacitações voltadas para os empreendedores locais, com o objetivo de garantir um atendimento qualificado aos turistas e foliões durante o Carnaval 2025. As inscrições para as oficinas começam nesta terça-feira (21) e devem ser feitas online ou presencialmente na Sala da Empreendedor, localizada Av. Liberdade, 68 - Carmo. Já as aulas começam na próxima segunda (27).

Entre as capacitações disponíveis estão as palestras sobre Boas Práticas de Manipulação de Alimentos e Qualidade no Atendimento ao Cliente Turista e Visitante, essenciais para quem deseja realizar o cadastramento para trabalhar no Carnaval. Essas oficinas, realizadas nas quintas e sextas-feiras, são direcionadas ao público envolvido com o evento, abrangendo profissionais como tapioqueiras, artesãos, taxistas, motoristas de aplicativo, guias e condutores de turismo.

As oficinas são certificadas pela loja do SEBRAE e também incluirão mentorias (manhã e tarde) nas áreas de Instagram e Entendendo Custos, Despesas e Preço de Venda.

O atendimento da Sala do Empreendedor continuará das 8h às 13h, de segunda a sexta-feira. Durante a semana, os empreendedores poderão contar com o apoio de parceiros como a equipe da REDESIM, que oferece orientações sobre a formalização de negócios às terças-feiras. O apoio contábil do CRC-PE e a Escola Previdenciária do INSS estão disponíveis nas quartas-feiras, enquanto às quintas-feiras, o Acesso ao Crédito Popular - Crediamigo Frevo oferece informações sobre financiamento para negócios.

As matrículas devem ser feitas através do link (https://linktr.ee/S_EMPREE_OLINDA) disponibilizado pela Sala do Empreendedor. Participar dessas capacitações é uma excelente oportunidade para os empreendedores fortalecerem seus negócios e oferecerem um atendimento de excelência aos foliões durante o Carnaval de Olinda.

Veja também