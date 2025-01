A- A+

Calunguinha na Folia Calunguinha, mascote do Homem da Meia Noite, anuncia programação da prévia no Carnaval infantil Com o tema 'Viva La Vida', prévia homenageará profissionais da saúde

O Calunguinha divulgou a programação da prévia do Carnaval infantil, que acontecerá no dia 8 de fevereiro. Com o tema "Viva La Vida", o evento faz uma reflexão sobre o valor dos profissionais da saúde. O homenageado desta edição é o Dr. Leonardo Lima, obstetra e ginecologista.

Em 2025, o 'Calunguinha na Folia' contará com atividadades recreativas a partir das 14:00, na estrada do BonBonsucesso, no Sítio Histórico de Olinda. O evento é gratuito.

Entre as atrações está a apresentação da orquestra Henrique Dias e dos passistas da cia brasil, que participarão do mini cortejo, junto ao Calunguinha. Também haverá apresentação de Tia Verinha, Tio Adriano e os Amiguinhos.

Confira a programação:

14h - Pátio: Abertura dos Brinquedões (funcionam até o fim do evento)

14h20 - Palco: Adriano Cabral e Tia Verinha

15h45 - Rua: Desfile do Calunguinha com orquestra Henrique Dias e Passistas da Cia Brasil por Dança

16h45 - Palco: Os amiguinhos, Adriano e Tia Verinha

17h45 - Encerramento

Veja também