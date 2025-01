A- A+

CARNAVAL Abertura do Carnaval de Olinda 2025 terá shows de Alceu, Raphaela Santos, Ganga Barreto e Lenine Com o tema "Todos Juntos Numa Só Alegria", a abertura oficial acontece na quinta-feira (27)

A abertura do Carnaval de Olinda terá shows de Raphaela Santos, Lenine, Ganga Barreto e Alceu Valença. O anúncio das atrações e do tema da festa, “Todos Juntos Numa Só Alegria”, que deve receber quatro milhões de foliões no Carnaval 2025, aconteceu nesta quinta-feira (30), em coletiva no auditório da prefeitura.

Carnaval de Olinda 2025

A abertura oficial do Carnaval 2025 acontecerá no dia 27 de fevereiro, quinta-feira, com um cortejo especial que sairá às 15h, do Largo do Amparo e seguirá até a Praça do Carmo, reunindo mais de 500 passistas e 90 músicos.

A partir das 19h, o publico contará com show de grandes nomes como Alceu Valença, Lenine e Raphaela Santos. Além destes, o público também poderá conferir shows de artistas locais, como Ganga Barreto.

A grade completa dos shows e atrações, tanto da abertura do Carnaval quanto do restante dos dias da festa, ainda será divulgada pela Prefeitura de Olinda.

O desfile do cortejo contará com grupos tradicionais como Frevo Kids, Frevarte, Cia Passo nas Ladeiras e Patrimônios Vivos de Pernambuco, mantendo viva a cultura do frevo.

“Todos Juntos Numa Só Algeria”

A identidade visual do tema do Carnaval de Olinda 2025 assinada pelo artista Raoni Assis, inspirada nos azulejos portugueses, nas grades das casas históricas e nos ícones do Carnaval olindense, como as sombrinhas de frevo e a máscara da La Ursa, reflete a essência da festa.

"Pensamos muito nos elementos que representem a identidade do nosso carnaval, para tentar ilustrar as pessoas que fazem realmente o nosso carnaval ter essa dimensão, as pessoas que estão embaixo do palco", afirmou o artisra.

A prefeita de Olinda, Mirella Almeida, ressaltou a importância de um artista local na criação da identidade. “O folião de Olinda está representado nessa marca”, afirmou.

"Sentimos a necessidade de trazer na nossa identidade visual todas as pessoas que que fazem o nosso carnaval, mas também os momentos que elas vivem e que fazem o nosso carnaval. Um abraço, um sorriso, a dança, o frevo, porque sabemos que o carnaval de Olinda é feito de muitas emoções e Raoni se baseou exatamente nesses momentos ", contou a secretária de desenvolvimento econômico, inovação, tecnologia e turismo de Olinda, Gabriela Campelo.

Coletiva de imprensa do Carnaval de Olinda 2025. Na foto: Luiz Adolpho Botelho, Eduardo Loyo, Cacau de Paula, Mirella Almeida, Chiquinho, Gabriela Campelo e Marília Banholzer. Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco.

A programação musical incluirá shows no Polo Erasto Vasconcelos, no Carmo, onde se apresentarão Ganga Barreto, Lenine, Raphaela Santos e Alceu Valença.

Além desse, outros polos espalhados pela cidade, como Guadalupe, Varadouro, Rio Doce e Xambá, garantirão diversidade e acessibilidade à folia.

"A programação deste ano vem com a sensibilidade de valorizar a nossa cultura popular, resgatando e dando força aos nossos passistas e músicos, resgatando os palhaços mascarados, e trazendo um intercâmbio cultural com outras cidades", destacou o secretário de patrimônio e cultura, Luiz Adolpho.

Homenageados

A prefeitura também promoverá uma votação popular para escolher os homenageados do Carnaval 2025, com categorias para personalidades vivas e in memoriam.

A votação estará disponível no site da prefeitura durante uma semana, desta quinta-feira (30) até a próxima quinta (06). O anúncio dos vencedores será realizado na sexta-feira (07).

Impacto da festa

A festa deve injetar cerca de R$ 400 milhões na economia local, com uma ocupação hoteleira de 98%, reforçada por hospedagens alternativas como Airbnb.



"Temos uma expectativa de que 4 milhões de pessoas estarão subindo e descendo as ladeiras da nossa cidade, além de uma movimentação economica de mais de 50 milhões. Com o tema deste ano buscamos trazer inclusão, representatividade, e um pouco de tudo que podemos ver nas ruas do nosso carnaval. Queremos trazer essa acessibilidade para as ruas do nosso carnaval, através dos pólos acessiveis", explicou a prefeita.

"O investimento na cultura popular é o nosso foco de trabalho durante todo o ano. A cada ano temos a responsabilidade de tornar o carnaval de Pernmabuco uma festa melhor. Estamos com um projeto da União dos Afoxés, iniciando os estudos, para que, no futuro, o carnaval democrático de rua de olinda seja reconhecido como uma manifestação cultural imaterial do nosso país", declarou a secrectária de cultura de Pernamabuco, Cacau de Paula.

Segundo o presidente da Empetur, Eduardo Loyo, somente em 2024 Pernambuco recebeu mais de 3 mil operações no Aeroporto dos Guararapes, entre pousos e decolagens. A expectativa para 2025 é que esse número se mantenha, ou aumente.

"Não tenho dúvidas que esse número em 2025 será ainda maior. Traremos turistas de todo o Brasil e do mundo para curtir o maior e melhor carnaval do mundo", disse Loyo.

