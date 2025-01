Olinda inicia inscrições para o Carnaval Sustentável nesta quarta (29); saiba como participar

A- A+

A cidade de Olinda irá iniciar, nesta quarta-feira (29), o processo de cadastramento para o Carnaval Sustentável 2025, um projeto que integra catadores de resíduos recicláveis à coleta seletiva durante a festividade.

As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas na Sala Verde da Secretaria de Meio Ambiente e Planejamento Urbano, localizada na Estrada do Bonsucesso, nº 306, no bairro Bonsucesso.

O atendimento ocorre das 8h às 13h, e é necessário apresentar RG, CPF, comprovante de residência e duas fotos 3x4. Caso algum documento esteja faltando, o cadastro pode ser feito com o nome completo, e as fotos serão tiradas no local.

Os participantes cadastrados terão acesso a benefícios como alimentação, ecobags, camisas, luvas e um espaço destinado aos filhos.

Além disso, receberão remuneração pelo material reciclável coletado durante o carnaval: R$ 5,50 por kg de alumínio; R$ 1,20 por kg de plástico/PET e R$ 0,20 por kg de papelão. Também serão aceitas doações de óleo usado.

A iniciativa é coordenada pela Secretaria Executiva de Planejamento Ambiental e busca promover a inclusão social e ambiental dos trabalhadores do setor.

Em 2024, o programa contou com a participação de 1.096 catadores, que juntos recolheram 51 toneladas de resíduos recicláveis, gerando mais de R$ 81 mil em renda direta.

Para 2025, a expectativa é registrar mais de 1.300 catadores cadastrados e alcançar 70 toneladas de materiais reciclados, com um retorno financeiro superior a R$ 150 mil.

