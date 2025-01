Casa Estação da Luz: CasaBloco reúne Roberta Sá, Spok e outras atrações em Olinda

A- A+

A prévia CasaBloco volta a apresentar programação, pelo segundo ano consecutivo, em Olinda em parceria com o Centro Cultural Casa Estação da Luz. Nos dias 1 e 2 de fevereiro, com patrocínio da Petrobras e do Ministério da Cultura, será oferecida uma programação que mistura o samba carioca com o frevo pernambucano.



O bloco faz uma imersão pelos diversos carnavais do Brasil, visitando cidades de norte a sul e trazendo para o Rio de Janeiro novas histórias, ideias, cores, timbres e tambores, explica Rita Fernandes, idealizadora e diretora geral da CasaBloco. “Olinda será novamente a grande anfitriã de um Brasil plural! Nossa proposta é que o folião embarque em uma imersão carnavalesca única”, destaca.

"É uma alegria imensa receber a CasaBloco novamente na Casa Estação de Luz. Compartilhamos os mesmos valores e a paixão por um Carnaval multicultural que une o Brasil, em uma celebração vibrante e inclusiva com esse grandioso evento que acontece nos maiores carnavais do país: Pernambuco e Rio de Janeiro. Essa parceria, repleta de sintonia e propósito, é algo que vamos continuar buscando preservar e fortalecer”, destaca Natália Reis, sócia e gestora da Casa Estação da Luz.

Programação

No sábado (1º), a Festa CasaBloco terá o repertório de brasilidades das DJs pernambucanas Lala K e Allana Marques, além do frevo da Orquestra do Maestro Oséas.

Já no domingo (2), Maestro Spok recebe vários convidados, entre eles, a cantora Roberta Sá, que sobe ao palco para apresentar seus sucessos, numa noite que também terá DJ Pepe Jordão.



SERVIÇO:

CasaBloco na Casa Estação da Luz, Olinda

Quando: 1 e 2 de fevereiro

Horário: 17h às 22h

Onde: Casa Estação da Luz (Endereço: Rua Prudente de Morais, 313 - Carmo, Olinda, Pernambuco)

Classificação etária: 18 anos

Ingressos: a partir de R$ 80 (inteira) / R$ 40 (meia) / R$ 65 (meia social)

Link de vendas e outras informações

