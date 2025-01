Carnaval 2025: Bloco Cola Em Mim Que É Sucesso chega à sua quinta edição no Recife

A- A+

Já tradicional na agenda do pré-carnaval recifense, o “Bloco Cola Em Mim Que É Sucesso” chega à sua 5ª edição em 2025 e promete sacudir a Zona Norte da capital pernambucana.

A agremiação tomará as ruas no próximo dia 22 de fevereiro, um sábado, a partir das 10h. A concentração será na Rua Caio Pereira, no Rosarinho, e seguirá até o Clube Náutico Capibaribe, nos Aflitos.

Bloco Cola Em Mim Que É Sucesso

As atrações já foram confirmadas! No trio, Allan DiBoa vai comandar a animação no percurso até o Náutico. No clube, a festa ficará por conta de Ramon Schnayder e Rafa Mesquita; prontos para cantar grandes sucessos dos Carnaval nos mais diversos ritmos.

Os ingressos custam R$ 240 e são Open Bar completo! As entradas podem ser adquiridas através da plataforma Sympla, ou diretamente com os promotores do bloco. Mais informações sobre a 5ª edição do Bloco Cola Em Mim Que É Sucesso estão disponíveis nas redes sociais do bloco @blococolaemmimqueesucesso.

Confira as redes sociais do bloco: @blococolaemmimqueesucesso. Foto: Divulgação.

