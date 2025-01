A- A+

CARNAVAL 2025 Prévias em Olinda e no Recife antecipam folia com frevo, samba e maracatu; veja programação Até os dias oficiais de Momo, ruas, ladeiras e salões atraem multidões para 'esquentas' da folia no Estado

E o Recife acorda, dá bom dia e "encontra todo o povo na rua" decretando que o Carnaval já está entre nós e faz é tempo.



Do frevo ao maracatu, do samba ao coco, de Recife a Olinda e no embalo do "só aqui que tem, só aqui que há" as prévias ocupam ruas, ladeiras e salões até março, quando o "eu quero é freeeeeeevo" pode ser esbravejado oficialmente para o melhor e maior Carnaval do País.



Enquanto isso bora de Macuca, Bloco das Ilusões e da Saudade? Bora de Balmasqué e de Olinda Beer? Bora também de Sala da Justiça, Rodas de Frevo no Paço do Frevo e Ensaios de Carnaval com Spok em Olinda?



Bora de melhor Carnaval do mundo?

Baile da Macuca

Com Xande de Pilares e Os Gilsons, entre outras atrações

Quando: Sexta-feira (24), a partir das 20h

Onde: Bairro do Recife (ao lado da Ponte Giratória)

Ingressos a partir de R$ 210 via Sympla

Informações: @boidamacuca

Paço do Frevo

"Roda de Frevo" com Maestro Spok e convidados

Quando: Sábado (25), às 16h

Onde: em frente ao Paço do Frevo - Praça do Arsenal, s/n, Bairro do Recife

Acesso gratuito

Informações: @pacodofrevo



Paço do Frevo

"Frevo de Mesa" com Silvério Pessoa

Quando: Sábado (25), às 18h30

Onde: em frente ao Paço do Frevo - Praça do Arsenal, s/n, Bairro do Recife

Acesso gratuito

Informações: @pacodofrevo

Ensaio Aberto Maracatu Nação Pernambuco

Quando: Sábado (25), a partir das 15h

Onde: Av. Liberdade, 258, Carmo, Olinda

Acesso gratuito

Informações: @nacaopernambuco

"Freverá", de Juba

Participações de Tyaro, Tagore, Laís Senna e Caio Remígio

Quando: Domingo (26), às 17h

Onde: Onde: Casa Estação da Luz - Rua Prudente de Moraes, 313, Carmo, Olinda

Acesso gratuito

Informações: @casaestacaodaluz

Paço do Frevo

Ensaio Aberto com Marron Brasileiro

Quando: Domingo (26), às 18h

Onde: em frente ao Paço do Frevo - Praça do Arsenal, s/n, Bairro do Recife

Acesso gratuito

Informações: @pacodofrevo



Se Eu Flopar Me Beija - SEFMB 10 Anos

Com Orquestra Henrique Dias, entre outras atrações

Quando: Sábado (25), a partir das 14h

Onde: G.R.E.S. Preto Velho - Rua Bispo Coutinho, 681, Carmo, Olinda

Ingressos a partir de R$ 30 via Sympla

Informações: @seeufloparmebeija

André Rio e Bloco das Ilusões

Quando: Sábado (25), às 18h

Onde: Sede do Galo da Madrugada - Rua da Concórdia, 984, São José

Ingressos a partir de R$ 25 no site Bilheteria Digital

Informações: @galodamadrugada

Bloco Balanço Enredo

Com Beto, Maurinho e bateria do Balanço Enredo

Quando: Sábado (25), às 18h

Onde: Manny Deck Bar - Rua do Soll, 468, Carmo, Olinda

Ingressos R$ 20 no WhatsApp (81) 9 9782-8807

Informações: @balancoenredo



Ensaios da Anitta

Quando: Sábado (25), às 15h

Onde: Área Externa do Centro de Convenções de Pernambuco, Olinda

Ingressos a partir de R$ 160 no site Ingresse

Informações: @ensaiosdaanitta



O Raparigueiro

Com Chama do Brega, Nova Swing e João do Morro

Quando: Domingo (26), a partir do meio-dia

Onde: Clube Vassourinhas de Olinda - Rua Nossa Senhora do Guadalupe, 15, Amparo, Olinda

R$ 120 (open bar)

Informações: @tcm.oraparigueiro // (81) 9 8654-4302 // (81) 9 8426-9957

Cortejo Samba Souldelas

Quando: Domingo (26), às 14h

Onde: Concentração na Praça do Carmo, Olinda

Acesso gratuito

Informações: @sambasouldelas

TCM O Poderoso Chefão

Com Orquestra do Maestro Oséas e Clarins de Olinda, entre outras atrações

Quando: Domingo (26), às 15h

Onde: Sede da Pitombeira dos Quatro Cantos - Rua 27 de Janeiro, 128, Carmo, Olinda

Acesso gratuito

Informações: @tcm_o_poderoso_chefao

Encontro de Baque Livre

Quando: Domingo (26), às 15h

Onde: Sede do Maracatu Nação Pernambuco - Av. Liberdade, 235, Carmo, Olinda

Acesso gratuito

Informações: @batuquesdepernambuco

Venda do Seu Antônio

Com Durval, Xand Avião, Wesley Safadão e outras atrações

Quando: 1º de fevereiro, às 15h

Onde: Arena Boa Viagem - Av. Boa Viagem, 87, Pina, Recife

Ingressos a R$ 450 via Ticket Simples

Informações: @seuantonioeventos

André Rio e Bloco das Ilusões

Quando: 1º de fevereiro, às 18h

Onde: Sede do Galo da Madrugada - Rua da Concórdia, 984, São José

Ingressos a partir de R$ 25 no site Bilheteria Digital

Informações: @galodamadrugada



Hoje A Mangueira Entra

Martins e Samba Verde e Rosa, com Cris Galvão

Quando: Sábado, 1º de fevereiro, a partir das 17h

Onde: Clube Atlântico de Olinda - Av. Sigismundo Gonçalves, Bairro Novo, Olinda

Ingressos a partir de R$ 130 via Sympla

Informações: @hojeamangueiraentra

A Maior Prévia de Carnaval do Clube Atlântico de Olinda

Com Patusco, Bia Villa Chan e Cláudia Lauter, entre outras atrações

Quando: 7 de fevereiro, a partir das 20h

Onde: Clube Atlântico de Olinda - Av. Sigismundo Gonçalves, 1002, Carmo, Olinda

Ingressos a partir de R$ 30 no site Bilheteria Digital

Informações: (81) 3344-3300

Bloco da Saudade

XII Noite dos Flabelos

Quando: 7 de fevereiro, às 22h

Onde: AABB - Av. Dr. Malaquias, 204, Graças

Ingressos ainda não disponíveis

Informações: @blocodasaudade

Eu Acho é Pouco

Quando: 8 de fevereiro, a partir das 17h

Onde: Armazém 14 - Av. Alfredo Lisboa, s/n, Bairro do Recife

Ingressos esgotados

Informações: @euachoepouco



André Rio e Bloco das Ilusões

Quando: 8 de fevereiro, às 18h

Onde: Sede do Galo da Madrugada - Rua da Concórdia, 984, São José

Ingressos a partir de R$ 25 no site Bilheteria Digital

Informações: @galodamadrugada

Casa Estação da Luz

Ensaios de Carnaval, com Maestro Spok

Convidadas: Josyara e Juliana Linhaes

Quando: 9 de Fevereiro, a partir das 15h

Onde: Casa Estação da Luz - Rua Prudente de Moraes, 313, Carmo, Olinda

Ingressos a partir de R$ 80 via Sympla

Informações: @casaestacaodaluz



André Rio e Bloco das Ilusões

Quando: 15 de fevereiro, às 18h

Com Gustavo Travassos

Onde: Sede do Galo da Madrugada - Rua da Concórdia, 984, São José

Ingressos a partir de R$ 25 no site Bilheteria Digital

Informações: @galodamadrugada



Enquanto Isso na Sala da Justiça

Com Alcione, Liniker e Sambadeira, entre outras atrações

Quando: 14 de fevereiro

Onde: Pavilhão do Centro de Convenções de Pernambuco, em Olinda

Ingressos a partir de R$ 204 no site Bilheteria Digital

Informações: @saladajustica

Balmasqué

Com Cheiro de Amor, Priscila Senna, Garota Nacional e Almir Rouche

Quando: 15 de fevereiro, a partir das 20h

Onde: Clube Internacional do Recife - Rua Benfica, 505, Madalena

Ingressos a partir de R$ 85 no site Ingresse

Informações: @balmasquerecifeoficial



Casa Estação da Luz

Ensaios de Carnaval, com Maestro Spok

Quando: 16 de Fevereiro, a partir das 15h

Onde: Casa Estação da Luz - Rua Prudente de Moraes, 313, Carmo, Olinda

Ingressos a partir de R$ 60 via Sympla

Informações: @casaestacaodaluz

I Love Cafusu

Com Michele Melo e Kelvis Duran, entre outras atrações

Quando: 21 de fevereiro, a partir das 22h

Onde: Clube Internacional do Recife - Rua Benfica, 505, Madalena

Ingressos a partir de R$ 85 no site Bilheteria Digital

Informações: @ilovecafusuoficial

TCM Acorda pra Tomar Gagau

Quando: 22 de fevereiro, a partir das 15h

Onde: Av. Rio Branco, Bairro do Recife

Ingressos (camisas) a partir de R$ 150 no site Bilheteria Digital

Informações: @acordapratomargagau

Bloco Bicho Maluco Beleza, com Alceu Valença

Quando: 23 de fevereiro

Onde: Rua da Aurora, Centro do Recife

Acesso gratuito

Informações: @prefeiturarecife

Olinda Beer

Com Ivete Sangalo, Bel Marques e Léo Santana, entre outras atrações

Quando: 23 de fevereiro, a partir das 9h

Onde: Área Externa do Centro de Convenções de Pernambuco, em Olinda

Ingressos a partir de R$ 90 no site Bilheteria Digital

Informações: @olindabeeroficial



Ensaios de Carnaval, com Maestro Spok

Quando: 23 de Fevereiro, a partir das 15h

Onde: Casa Estação da Luz - Rua Prudente de Moraes, 313, Carmo, Olinda

Ingressos a partir de R$ 40 via Sympla

Informações: @casaestacaodaluz

Garota da Noite

Com Tocha, Taiaguara Borges, Simples Olhar e Maestro Oséas

Quando: 27 de fevereiro, a partir das 17h

Onde: Carmo, Olinda

Ingressos a partir de R$ 140 no site Bilheteria Digital

Informações: @blocogarotodanoite

Bloquinho do Barcha

Com Banda Eddie, Sambadeiras e Maracatu Estrela Brilhante, entre outras atrações

Quando: 15 de fevereiro, a partir das 14h

Onde: Zona Norte

Ingressos a partir de R$ 120 no site Ingresse

Informações: @barchef.boteco

Veja também