A- A+

SHOWS Baile da Macuca traz Xande de Pilares, Rachel Reis e Gilsons ao Bairro do Recife, nesta sexta (24) Prévia também contará com a Orquestra do Maestro Oséas e o DJ 440 no comando das pick-ups; ingressos estão esgotados

A cultura brasileira pede passagem aos festejos momescos que se avizinham. Chegou a hora e a vez do Baile da Macuca 2025, que leva, nesta sexta (24), ao espaço Parador, no Bairro do Recife, a partir das 20h, um line up prestigioso com boas doses de Bahia, Rio de Janeiro e Pernambuco.

Passarão pela prévia a cantora Rachel Reis, o grupo Gilsons e o cantor Xande de Pilares, com o show do elogiado e premiado álbum “Xande Canta Caetano”. Também integram a festa a Orquestra do Maestro Oséas, que, em 2025, completa 10 anos como a oficial da Macuca, e o DJ 440.

Este ano, o xilogravurista J. Borges, falecido em julho de 2024, é homenageado da edição do Baile da Macuca. Patrimônio Vivo de Pernambuco, o artista de Bezerros, referência internacional no seu ofício, tem reproduzida, na camisa e arte oficiais do evento, xilogravura sua feita em 2021.

Um pouco de dendê

Uma das atrações do Baile da Macuca 2025 tem 27 anos de idade e faz uma música que trajeta entre a MPB, o pagodão baiano, o afrobeat e o pop. Rachel Reis, natural de Feira de Santana, com uma carreira ainda recente - e ascendente -, mas já de muitas conquistas.



Além de “Artista Revelação” pela APCA, em 2023 (com a mesma indicação no Prêmio Multishow e no Women Music Events), seu primeiro álbum, “Meu Esquema”, também foi indicado ao Grammy Latino, no mesmo ano de 2023.



O álbum foi produzido pelos pernambucanos Barro e Guilherme Assis. A dupla repete a dose na produção de “Deixa Molhar”, single lançado há dez dias nas plataformas digitais e que estará no segundo álbum de Rachel.



DNA “Imortal”

Fran, João e José, os Gilsons. O nome do trio revela a nobre linhagem artística, da frondosa árvore genealógica que tem o tropicalista Gilberto Gil como patriarca. Um filho (José) e dois netos (João e Fran) de seu Gilberto que perpetuam a vocação musical que atravessa gerações.



Os Gilsons chegam ao Baile da Macuca embalados pelo carinho e receptividade do público que os acolheu desde os tempos do EP “Várias Queixas” (2019), que revelou a faixa-título, passando pelo álbum “Pra Gente Acordar”, que comemora três anos de lançamento no próximo dia 2 de fevereiro.



Xande canta Caê

Simplesmente, um Grammy Latino de “Melhor Álbum de Samba/Pagode” e mais de 35 milhões de plays nas plataformas digitais. “Xande Canta Caetano” (2003) é o álbum que elevou o nome de Xande de Pilares a um patamar diferente do que ele estava acostumado.

Xande canta dez canções de Caetano Emanuel Viana Teles Veloso, 82, o tropicalista de Santo Amaro da Purificação. Com produção musical de Pretinho da Serrinha, o artista verte as músicas do tropicalista para além do samba, mas, também, bolero, ijexá.

Ansiado muito pelo público pernambucano, eis que, enfim, o show chega na terrinha. Xande leva ao palco clássicos de Caetano, como “Alegria Alegria”, “Qualquer Coisa”, “Gente”, até mesmo canções que não estão no disco, como “Luz de Tieta”, “Trem das Cores” e a lançada posteriormente, “Força Estranha”.

Em conversa com a Folha de Pernambuco – Leia a entrevista completa – Xande conta sobre vir ao Recife com esse show.

“Toda vez que eu tenho alguma coisa para fazer em Recife, eu me preparo emocionalmente. Eu sou um cara muito emotivo, para poder trocar essa energia boa que essa Cidade tem. E que bom que eu tô indo com esse projeto, que o pessoal de Recife vai poder ver um outro lado meu, um lado mais romântico, um Xande mais calminho”, comentou.

SERVIÇO

Baile da Macuca 2025

Com Rachel Reis, Gilson, Xande Canta Caetano, Orquestra do Maestro Oséas e DJ 440

Quando: Sexta (24), a partir das 20h

Onde: Parador - Av. Alfredo Lisboa, 05, Bairro do Recife (ao lado da Ponte Giratória) - Recife-PE

Ingressos esgotados

Instagram: @boidamacuca

Veja também