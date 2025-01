A- A+

AGENDA CULTURAL O que fazer em Recife e Olinda no fim de semana? Janeiro de Grandes Espetáculos é destaque da agenda Além da programação do JGE, tem ainda baladinhas, exposições, estreias no cinema e palestra de Márcia Sensitiva; confira

Com maratona intensa de espetáculos, shows musicais e circenses, o Janeiro de Grandes Espetáculos (JGE) segue como destaque na programação cultural do fim de semana.



O show "Infinito Azul", de Laura Sivini, e o espetáculo infantil "A Bela e a Fera" integram opções da agenda do festival, que segue em maratona até o próximo dia 2 de fevereiro.



Além do JGE, estreia no cinema e exposições, baladinhas para todos os gostos e bolsos completam o "findi".



Bora?

SHOWS E EVENTOS

PROGRAMAÇÃO INFANTIL



JANEIRO DE GRANDES ESPETÁCULOS

"A Bela e a Fera"

Quando: Domingo (26), às 15h, às 17h30 e às 19h30

Onde: Teatro do Parque - Rua do Hospício, 81, Boa Vista

Ingressos a partir de R$ 50 via Sympla

Informações: janeirodegrandesespetaculos.com



JANEIRO DE GRANDES ESPETÁCULOS

"Pra não Dormir"

Quando: Domingo (26), às 18h

Onde: Teatro do Apolo - Rua do Apolo, 121, Bairro do Recife

Ingressos a partir de R$ 30 via Sympla

Informações: janeirodegrandesespetaculos.com

Roller Dance, com Carlos Cuscuz dos Patins

Quando: até 31 de janeiro

Onde: Shopping Patteo (Piso L2) - Rua Carmelita Soares Muniz de Araújo, 225, Casa Caiada, Olinda

A partir de R$ 30 (com kit de segurança incluso)

Informações: @rollerdancecuscuz // @cuscuzrollerdance

Férias Shopping ETC

"Heróis Recife": encontro de personagens Sonic Mário e Luigi

Quando: Sábado (25), às 14h e

Onde: Shopping ETC - Av. Conselheiro Rosa e Silva, 1460, Aflitos

Acesso gratuito, com cadastro no site do mall

Informações: (81) 3243-8256



Oficina Pinta Vasinhos

Quando: Sábado (25), a partir das 14h

Onde: Museu da Cidade do Recife - Praça das Cinco Pontas, s/n, São José

Acesso gratuito (pode levar de casa e no local, à venda por R$ 10)

Informações: (81) 3134-3750

PROGRAMAÇÃO ADULTO

JANEIRO DE GRANDES ESPETÁCULOS

Show "Nesse Exato Momento", de Almério

Quando: Sexta-feira (24), às 20h

Onde: Teatro do Parque - Rua do Hospício, 81, Boa Vista

Ingressos a partir de R$ 40 via Sympla

Informações: janeirodegrandesespetaculos.com

JANEIRO DE GRANDES ESPETÁCULOS

Festival Florescer de Danças Árabes

Quando: Sábado (25), às 15h e às 19h

Onde: Teatro do Apolo - Rua do Apolo, 121, Bairro do Recife

Ingressos a partir de R$ 20 via Sympla

Informações: janeirodegrandesespetaculos.com



JANEIRO DE GRANDES ESPETÁCULOS

"Infinito Azul", de Laura Sivini

Quando: Sábado (25), às 20h

Onde: Teatro Fernando Santa Cruz - Av. Dr. Joaquim Nabuco, s/n, Varadouro, Olinda

Acesso gratuito via Sympla

Informações: janeirodegrandesespetaculos.com

Festa Malenitta

Com Safira, Boneka e Xande Medeiros entre outras atrações

Quando: Sexta-feira (24), às 23h

Onde: Forte do Brum, Bairro do Recife

Ingressos a partir de R$ 70 via Sympla

Informações: @golarrole



Ensaios da Tammy

Com setlist de Anitta

Quando: Sexta-feira (24), a partir das 22h

Onde: Clube Metrópole - Rua das Ninfas, 125, Soledade

Ingressos a partir de R$ 15 via Sympla

Informações: @clubmetropole

News Romantics Beach Club

Taylor's Version

Quando: Sexta-feira (24), a partir das 22h

Onde: Biruta Bar - Rua Bem Te Vi, 13, Brasília Teimosa

Ingressos a partir de R$ 19,89 via Sympla

Informações: (81) 3326-5151 // @birutabar

Mixtape 2000 Summer Eletronics

Quando: Sexta-feira (24), a partir das 22h

Onde: Estelita - Av. Saturnino de Brito, 385, Cabanga

Ingressos a partir de R$ 25 via Sympla

Informações: @estelita.recife

Márcia Sensitiva - Acorda pra Vida!

Quando: Sábado (25), às 17h

Onde: Teatro Salesiano (Teatro Boa Vista) - Rua Dom Bosco, Boa Vista

Ingressos a partir de R$ 100 via Sympla

Informações: @teatroboavista

Baile da Patroa

Com Ary Z, Josafá e le, entre outros DJ's

Quando: Sábado (25), a partir das 22h

Onde: Club Metrópole - Rua das Ninfas, 125, Soledade

Ingressos a partir de R$ 40 via Sympla

Informações: @clubmetropole

Baile das Férias

Com The Fevers, Chama do Brega e Orquestra das Pás

Quando: Domingo (26), a partir das 15h

Onde: Clube das Pás - Rua Odorico Mendes, 263, Campo Grande

Ingressos a partir de R$ 45 no site Bilheteria Digital

Informações: (81) 3223-2390 // (81) 9 9848-9989

TEATRO

JANEIRO DE GRANDES ESPETÁCULOS

Mostra Vivencial - Sha da Meia Noite

Com exibição do curta "Era uma Vez Diversiones"

Quando: Sexta-feira (24), às 19h

Onde: Teatro Apolo - Rua do Apolo, 121, Bairro do Recife

Ingressos a partir de R$ 30 via Sympla

Informações: janeirodegrandesespetaculos.com

JANEIRO DE GRANDES ESPETÁCULOS

"Auto da Barca do Inferno"

Quando: Sexta-feira (24), às 20h

Onde: Teatro Barreto Jr. - Rua Estrada Jeremias Bastos, Pina

Ingressos a partir de R$ 30 via Sympla

Informações: janeirodegrandesespetaculos.com

JANEIRO DE GRANDES ESPETÁCULOS

"Esquecidos por Deus"

Quando: Sexta-feira (24), às 19h

Onde: Teatro Marco Camarotti - Rua Treze de Maio, 455, Santo Amaro

Ingressos a partir de R$ 30 via Sympla

Informações: janeirodegrandesespetaculos.com

JANEIRO DE GRANDES ESPETÁCULOS

"O Alienista - Casa dos Loucos"

Quando: Sábado (25), às 19h e às 20h30

Onde: Teatro Hermilo Borba Filho - Cais do Apolo, 142, Bairro do Recife

Ingressos a partir de R$ 30 via Sympla

Informações: janeirodegrandesespetaculos.com

JANEIRO DE GRANDES ESPETÁCULOS

"Josephina"de Luciana Lira

Quando: Sábado (25), às 16h

Onde: Teatro de Santa Isabel - Praça da República, s/n, Santo Antonio

Ingressos a partir de R$ 20 via Sympla

Informações: janeirodegrandesespetaculos.com

JANEIRO DE GRANDES ESPETÁCULOS

"Os Saltimbancos"

Quando: Domingo (26), às 16h30

Onde: Teatro de Santa Isabel - Praça da República, s/n, Santo Antonio

Ingressos a partir de R$ 50 via Sympla

Informações: janeirodegrandesespetaculos.com

JANEIRO DE GRANDES ESPETÁCULOS

"Saudade, o Meu Remédio é Cantar"

Quando: Domingo (26), às 17h e às 19h30

Onde: Teatro Barreto Jr. - Rua Estudante Jeremias Bastos, s/n, Pina

Ingressos a partir de R$ 30 via Sympla

Informações: janeirodegrandesespetaculos.com

Mostra Vivencial

Damas da Noite - Uma Farsa de Elmano

Quando: Sexta-feira (24), às 20h

Onde: Teatro de Santa Isabel - Praça da República, s/n, Santo Antonio

Ingressos a partir de R$ 40 via Sympla

Informações: (81) 3355-3323

EXPOSIÇÕES

"Insistância", de Christina Machado

Quando: até 25 de janeiro

Onde: Galeria Águas Belas - Rua Águas Belas, 53, Madalena

Informações: @atelierdasaguasbelas

"O Auto de Ariano, o Realista Esperançoso"

Quando: até 30 de janeiro

Onde: RioMar Recife (Espaço de Eventos - Piso L3) - Av. República do Líbano, 251, Pina

Acesso a partir de R$ 35 na plataforma Fever e no APP RioMar Recife



Visitação: segunda a sábado, das 9h às 22h; domingos e feriados, das 12h às 21h



"O Café Que Nos Une"

Em pintura com café de artistas de diversos países

Quando: até 2 de fevereiro

Onde: Museu da Cidade do Recife - Forte das Cinco Pontas, s/n, Bairro de São José

Acesso gratuito

Informações: (81) 3134-3750



Visitação: de quarta a sexta, das 10h às 17h; sábados e domingos, das 10h às 16h

"De Tempestades a Constelações"

Quando: até o final de fevereiro

Onde: Garrido Galeria - Rua Samuel de Farias, 245, Casa Forte

Acesso gratuito

Informações: @garrido.galeria.eventos



Visitação: segunda a sexta, das 10h às 19h; sábados, das 10h às 14h



"Pancetti: O Mar Quando Quebra na Praia..."

Quando: até março

Onde: Instituto Ricardo Brennand - Alamenda Antônio Brennand, Várzea

A partir de R$ 25

Informações: (81) 2121-0365 // (81) 2121-0352



Visitação: de terça a domingo, das 10h às 17h

CINEMA



"Conclave"

SINOPSE: A trama acompanha um dos eventos mais secretos e antigos do mundo: a escolha de um novo Papa. Após a morte inesperada do atual pontífice, o Cardeal Lawrence (Ralph Fiennes) é encarregado de conduzir esse processo confidencial. Direção: Edward Berger

"Anora"

SINOPSE: Filme é estrelado pela indicada ao Globo de Ouro Mikey Madison, intérprete de Anora, uma profissional do sexo do Brooklyn, que conhece e se casa com o filho de um oligarca. Direção: Sean Baker

"Paddington: Uma Aventura na Floresta"

SINOPSE: Paddinton deixa Londres e viaja à sua terra natal na América do Sul para visitar sua amada tia Lucy, que agora reside no Lar para Ursos Aposentados. No entanto, o que seria uma pacata temporada de férias se transforma em uma aventura emocionante acontece quando um mistério os mergulha em uma jornada inesperada pela floresta amazônica e até os picos das montanhas do Peru. Direção: Dougal Wilson

