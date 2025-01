Nazaré da Mata abre cadastro para blocos e maracatus interessados em participar do Carnaval

A- A+

A Prefeitura de Nazaré da Mata, na Mata Norte do Estado, anunciou que estão abertas, a partir desta segunda-feira (27) até sexta-feira (31), as inscrições para blocos carnavalescos e maracatus rurais interessados em participar da programação oficial do Carnaval 2025.

O cadastro é a primeira etapa para a validação dos desfiles e fundamental para que a gestão municipal, em parceria com órgãos públicos, possa planejar a estrutura necessária para o evento, garantindo organização e segurança em toda a cidade. Já os grupos de cidades da região, o período dos cadastro devem ser realizados a partir da próxima segunda-feira, dia 3 de fevereiro.



As inscrições devem ser realizadas de forma gratuita na sede da Secretaria de Cultura, Turismo e Esportes do município, localizada no Espaço Mauro Mota, na Rua Projetada, no centro do município. O atendimento acontece das 8h às 13h, por ordem de chegada. Cada bloco ou maracatu deverá designar um representante legal responsável pelo cadastro e pela apresentação de toda a documentação exigida.

Para os blocos, é necessário apresentar a Carteira de Identidade (frente e verso) do representante legal, informações detalhadas sobre o local e a data do desfile, além de uma descrição completa da estrutura necessária, incluindo som, iluminação e espaços de concentração e dispersão.

Já os maracatus rurais deverão, adicionalmente, apresentar documentos como Certidão de Dívida Ativa da União, Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, Certidão de Regularidade Estadual, Certidão de Regularidade de FGTS (para pessoas jurídicas), Cartão do CNPJ atualizado, cópias do RG e CPF ou CNH digital (com QR Code) dos sócios ou presidente, comprovantes de endereço (com data de emissão de até 90 dias) da entidade e do sócio-administrador ou presidente, cópia da ata de eleição e posse vigente registrada em cartório, Estatuto Social registrado e um release contendo o histórico e as atividades do grupo.

A falta de qualquer documento pode acarretar na inabilitação do grupo, sendo imprescindível que todas as exigências sejam atendidas.

“O objetivo da Prefeitura é garantir um Carnaval bem estruturado, valorizando as tradições culturais locais e oferecendo suporte às agremiações participantes", salientou o secretário de Cultura de Nazaré da Mata, Washington Moraes.

Serviço

O quê: Prefeitura de Nazaré da Mata abre cadastro para blocos e grupos de maracatus interessados em participar do Carnaval

Inscrições: de 27 a 31 de janeiro

Onde: sede da Secretaria de Cultura, Turismo e Esportes do município, localizada no Espaço Mauro Mota, na Rua Projetada, Centro, Nazaré da Mata.

Horário: O atendimento acontece das 8h às 13h.

