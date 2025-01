Neoenergia orienta foliões para evitar acidentes durante Carnaval; confira recomendações

O Governo de Pernambuco sancionou a proibição da comercialização e distribuição de serpentinas metalizadas em Pernambuco, no final de 2024. Segundo a nova legislação, quem for flagrado vendendo o produto terá a mercadoria apreendida e poderá ser multado em até R$ 10 mil.

A lei 18753 de 12/2024 tem como objetivo evitar tragédias como a que aconteceu em 2011, em Minas Gerais. Na ocasião, o uso de serpentina metálica em um bloco de carnaval provocou curto-circuito ao entrar em contato com a rede de média tensão, ocasionando a morte de 16 pessoas e ferindo outras 55.

Em razão disso, a Neoenergia Pernambuco orienta foliões a não usarem o acessório e optarem pela serpentina de papel, que não oferece os riscos da metálica.

“A serpentina metálica é um condutor de energia elétrica. Se for arremessada contra fios de energia, podem causar acidentes graves. Até mesmo aqueles ‘lança confete’ e serpentina podem causar sérios problemas, pois a pressão do bastão faz com que os materiais sejam lançados em até oito metros, ou seja, mais alto do que a rede elétrica. Se quiser brincar em segurança, a melhor opção é a do papel comum, não metalizado”, afirmou o superintendente Operacional da Neoenergia Pernambuco, Leonardo Moura.