Show Bienal da UNE traz shows gratuitos em Recife e Olinda a partir desta quinta (30) As apresentações vão até sábado (1) e contam com MC Troinha, Academia da Berlinda, Duda Beat e Nação Zumbi

A partir desta quinta (30), 14ª Bienal da União Nacional dos Estudantes (UNE) promove shows gratuitos nas cidades de Recife e Olinda. As apresentações vão até o dia 01 de fevereiro e começam às 21h.

A line-up de shows conta com os artistas MC Troinha, Academia da Berlinda, Duda Beat e Nação Zumbi, e a organização do evento espera em torno de 10 mil estudantes de todas as regiões do país.

Confira programação dos shows

Quinta (30), no Cais da Alfândega, no Bairro do Recife: MC Troinha;

Sexta (31), também no Cais da Alfândega: Academia da Berlinda e Duda Beat;

Sábado (1º), na Praça do Carmo, em Olinda: Nação Zumbi.

Além das apresentações musicais, a programação conta com atividades que envolvem artes visuais, fotografia, literatura, audiovisual e música.

Ainda conta com uma mostra científica comandada por alunos.

SERVIÇO

Shows gratuitos da 14ª Bienal da UNE

Quando: de Quinta (30) até sábado (01), a partir das 21h

Entrada gratuita

Mais informações, acesse instagram.com/uneoficial/

