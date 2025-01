"Pluft, o Fantasminha": versão com teatro de animação ganha sessões na Caixa Cultural Recife

A- A+

Pluft, o fantasminha "diferente", que morre de medo de pessoas, está com nova roupagem para o teatro.



Pela primeira vez, a obra da escritora e dramaturga mineira Maria Clara Machado (1921-2001) ganha performance para o teatro de animação, com bonecos e novos contornos da história - que será contada na Caixa Cultural Recife entre os próximos dias 31 e 9 de fevereiro.



Com direção de Miguel Velhinho e sua trupe, "Pluft, o Fantasminha" será encenada pela carioca Cia PeQuod - que há pelo menos 25 anos atuam no teatro de animação.



No palco, Pluft e sua turma serão manipulados por meio de técnica direta de bonecos sobre balcão, somada à utilização de bonecos de vara.





Animes e Mangás

A nova montagem da peça - com ingressos disponíveis a partir de R$ 15 no site da Caixa Cultural - vem de inspirações da cultura japonesa, como os mangás e animes infantis.



"A Princesa Mononoke" e "Ponyo", são exemplos que despertaram Velhinho para a montagem.

"Sempre trabalhamos com a técnica da manipulação direta, oirunda do Bunraku japonês. Essa encenação reverencia os tantos pontos que aproxima o Brasil e o Japão há tanto tempo", ressalta o diretor.



No palco, os atores-manipuladores e os bonecos usam trajes também inspirados nas vestimentas orientais, e dialogam também com Eiko Ishioka, designer de moda.

Crédito: Renata Mangolin

Personagens renovados

A nova montagem de Pluft também traz elementos como a boa nova de ter a mãe do fantasminha, não mais como uma matriarca do século passado, mas voltada para os tempos atuais.



Assim como ela, o Pirata Perna de Pau, um dos personagens mais conhecidos da montagem, surge como o Cara de Mau, atenuando a visão capacitista antes existente no texto escrito por Maria Clara.



Serviço

"Pluft, o Fantasminha"

Quando: de sexta-feira (31) até 9 de fevereiro (às sextas, às 15h; sábados e domingos, às 11h)

Onde: Caixa Cultural Recife - Av. Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife

Ingressos a partir de R$ 15 no site da Caixa Cultural

Informações: (81) 3425-1915





