Margareth Menezes lança novo single, "Ramalhete de Flor", nas plataformas digitais

A- A+

Não é todo dia que uma ministra de Estado lança um single nas plataformas digitais. Portanto, celebremos: a baiana Margareth Menezes, cantora, compositora e atual ministra da Cultura brasileira, disponibilizou, na internet, na última sexta (24), a canção inédita “Ramalhete de Flor”

A nova música é uma composição de Margareth e foi escrita no contexto do pós-pandemia, com a volta dos artistas aos palcos. É disso que fala –e é isso que celebra – “Ramalhete de Flor”.

“Essa volta dos shows, gerou em mim uma reflexão sobre a alegria das pessoas recebendo de volta a música, o canto, a união, a alegria e, claro, a saúde que um show proporciona no povo. Então, essa canção traduz o nosso reencontro com a música na sua forma mais genuína. Com uma saudação à dança, ao movimento, ao sagrado encontro cheio de encanto do povo com nossa música, com a nossa cultura e com a energia do nosso axé”, explica Margareth Menezes.

“Ramalhete de Flor” chega três anos após o último lançamento de Margareth, “Terra Afefé” (2022), em parceria com Carlinhos Brown.

A música tem o carimbo do “Afropop brasileiro”, gênero que marca a musicalidade de Margareth Menezes, com elementos da House music, do Afrobeat, além das claves sonoras do Ijexá, percutindo entre atabaques, xequerês e agogôs.

“Ramalhete de Flor” tem produção musical assinada por Margareth Menezes e Tito Oliveira, que também é responsável pelos arranjos, bateria, percussão e mixagem; Mano EL Xiri, no arranjo de base, guitarra e teclados; Caio Oliveira, nos arranjos, arranjo de base, percussão, beat, mixagem e masterização; Nelmario Marques, no baixo; e Pururu, na percussão.

Veja também