CARNAVAL "O Urso do Oião" chega ao Carnaval através dos versos de Rogério Rangel O artista afirma que a brincadeira do Urso traz de volta a alegria dos festejos de momo

O músico, cantor e compositor Rogério Rangel recebeu do amigo, também músico, Beto Hortis, o pedido para música tema do “Urso do Oião”, criado pelo sanfoneiro, há alguns anos, para brincar no Carnaval de Camaragibe. O pedido foi aceito e através dos versos e melodia do compositor, o urso chega ao Carnaval 2025 com um frevo pra chamar de seu.

Rogério Rangel conversou com a âncora Patrícia Breda, Rádio Folha 96,7 FM, nesta terça (28). Falou sobre o início da sua carreira, ainda menino aos 15 anos, quando cantava em orquestra e da experiência adquirida como cantor e músico cantando em barzinhos.

Como toda música tem uma história, Rogério Rangel contou como surgiu o frevo “O Urso do Oião”

“Beto Hortis, músico, gigante sanfoneiro, ligou e pediu o tema do urso, agremiação que sai todo ano em Camaragibe. Me senti honrado com o pedido. Para mim, a brincadeira da La Ursa, ou do Urso, como chamamos, traz de volta a alegria do bairro, o carnaval espontâneo. Traz à minha lembrança aqueles carnavais em que colocávamos as cadeiras na calçada para vermos os blocos, os ursos passarem,” declarou o artista.

Rogério Rangel foi um dos incentivadores da programação de palco do Carnaval de Olinda.

“O Carnaval de Olinda sempre foi composto pelas orquestras nas ruas, Pitombeira dos Quatro Cantos, Elefantes de Olinda, muitos blocos...então eu e mais alguns amigos, também músicos, resolvemos sair em busca de patrocinadores que apoiassem a ideia da programação de palco na cidade. Claro que no início era tudo muito precário, palco montado na Praça de São Pedro... hoje, temos os grandes shows e diversos polos de animação,” pontuou Rogério Rangel.

Já com shows marcados para cidades pernambucanas como Recife, Olinda, Arcoverde, Buíque, entre outras, Rogério Rangel estará nesta quinta-feira (30), na Quinta No Galo como convidado do Som da Terra. O evento começa às 19h, na sede do Galo da Madrugada, Palácio Enéas Freire, que fica na Rua da Concórdia, 984, bairro de São José.

