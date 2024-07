Sexo e identidade de gênero estão ligados a diferentes atividades do cérebro; entenda

A- A+

A discussão sobre a identidade de gênero tornou-se um tema dominante, com questões em torno de como isso está associado ao cérebro e como o comportamento é influenciado pelo sexo (atribuído no nascimento) ou gênero (identidade e expressão) de alguém. Uma pesquisa do Feinstein Institutes for Medical Research publicada na Science Advances identificou as bases neurobiológicas do sexo e do gênero em crianças.

A descoberta ajuda a para entender melhor como ambos influenciam o cérebro e, em última análise, a saúde de uma pessoa.

No estudo, os pesquisadores analisaram dados de quase 4.800 crianças do Estudo de Desenvolvimento Cognitivo do Cérebro Adolescente (ABCD) - o maior estudo de longo prazo estudo do desenvolvimento do cérebro e da saúde infantil nos Estados Unidos.

Usando o aprendizado de máquina para prever sexo e gênero com base na conectividade cerebral, Dhamala determinou que os dois estão ligados a diferentes partes do cérebro. Isso ressalta que sexo e gênero são distintos um do outro. A investigação anterior nas ciências biomédicas centrou-se principalmente no sexo, mas estas descobertas destacam também a importância de considerar o gênero.

Influência

O presente estudo mostra que, embora o sexo esteja ligado a redes cerebrais específicas, a influência do gênero espalha-se mais amplamente pelo órgão. O sexo, por exemplo, está principalmente ligado à conectividade dentro das redes motoras, visuais, de controle e límbicas, enquanto as redes relacionadas com o gênero estão mais amplamente distribuídas pelo cérebro.

Muitas das redes cerebrais associadas ao sexo e ao gênero neste estudo estão implicadas em distúrbios cerebrais, por exemplo. Estas descobertas de que o sexo e o gênero têm efeitos únicos na conectividade cerebral podem explicar as diferenças de sexo e gênero nas doenças relacionadas com o cérebro.

"Sexo e gênero têm sido tradicionalmente confundidos na investigação, quando deveriam ter sido estudados separadamente", disse Elvisha Dhamala, professora assistente do Instituto de Ciências do Comportamento dos Institutos Feinstein e líder do estudo, em comunicado.

“Esta pesquisa lança luz sobre as formas complexas e diferenciadas pelas quais os fatores biológicos e ambientais influenciam a organização do cérebro e mostra a necessidade de considerar o sexo e o gênero de uma pessoa para compreender completamente a saúde e a doença ao longo da vida humana”, completa.



Neurobiologia

Nos últimos 20 anos, os cientistas estudaram como o sexo e a neurobiologia interagem com o comportamento. Muitos destes estudos tiveram resultados diferentes e foram difíceis de reproduzir, sugerindo que pode haver mal-entendidos ou preconceitos nesta área de investigação. O foco no sexo atribuído, sem consideração do gênero, no passado, pode ter limitado ainda mais a investigação.

Estudos anteriores descobriram que as pessoas designadas como mulheres ao nascer têm maior probabilidade de sofrer transtornos de humor e ansiedade, enquanto as pessoas designadas como homens ao nascer têm maior probabilidade de serem diagnosticadas com transtorno de uso de substâncias ou de déficit de atenção.

Estas diferenças na conectividade cerebral podem contribuir para diferenças nas doenças relacionadas com o cérebro.

“Compreender como o sexo e o gênero afetam o cérebro pode ajudar a desenvolver melhores terapias para tratar a saúde mental e outras condições”, disse o médico Anil K. Malhotra, co-director do Instituto de Ciência Comportamental dos Institutos Feinstein.

"As descobertas de Dhamala são um passo para a compreensão das conexões internas do cérebro e do impacto na saúde geral."

