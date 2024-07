A- A+

Show Show de Drake e Adele e comida de rua indiana: tudo sobre herdeiro do homem mais rico da Ásia Anant Ambani, filho do magnata indiano Mukesh Ambani, troca alianças com Radhika Merchant em Mumbai neste fim de semana

Chegou a hora de, finalmente, Mukesh Ambani, o homem mais rico da Ásia, casar seu filho mais novo, Anant Ambani. Depois de meses de celebrações — que começaram com um pré-casamento com show de Rihanna, em março —, Anant troca as alianças com Radhika Merchant em Mumbai, neste fim de semana, numa festa com três dias de duração.

Com uma lista de convidados que reúne nomes como a socialite Kim Kardashian, o ex-primeiro-ministro britânico Tony Blair e o presidente da Fifa, Gianni Infantino, a festa tem duas locações, um extenso regulamento sobre o que vestir e, inclusive, uma instalação com uma experiência imersiva para os convidados.

Para comer, alta gastronomia e comida de rua local.

Saiba todos os detalhes da festa.

Lista de convidados e atrações

Segundo a mídia indiana, os maiores nomes do show business e da política mundial devem passar por Mumbai neste fim de semana. Na sexta-feira, alguns deles já haviam chegado para o primeiro dia de festa, como Kim e Khloe Kardashian, Priyanka Chopra e Nick Jonas e John Cena. Os ex-primeiro-ministros britânicos Tony Blair e Boris Johnson, e o presidente da Fifa, Gianni Infantino, também foram fotografados na primeira cerimônia do dia.

O artista nigeriano Rema foi a primeira grande estrela a fazer show. São esperados ainda Adele, Drake e Lana Del Rey como atrações dos próximos dias.

O que vestir no casamento

Toda essa turma recebeu estritas instruções de como deve se vestir nos três dias de festividades. Em todos, sem exceção, a cultura indiana deve ser celebrada.

Na sexta, dia 12, o traje é descrito como indiano tradicional, com o objetivo de destacar a "rica herança da Índia". Segundo o jornal Times of India, os convidados devem usar saris clássicos, conjuntos de lehenga (composto por saia longa, top ou blusa e véu ou xale drapeado), kurta pajamas (conjunto masculino de túnica e calça comprida) e sherwanis (túnica e calça mais formal que os da kurta pajamas), tudo combinado com joias requintadas.

No dia seguinte, o sábado 13 de julho, novalmente pede-se trajes formais indianos, mas já são permitidos ternos indo-ocidentais (conjuntos que misturam a silhueta dos ternos usados no Ocidente com adornos típicos da Índia, como broches e turbantes).

No último dia de celebração libera, domingo (14), estão liberados saris e conjuntos de lehenga modernos, no que foi descrito como "traje indiano chique".

O menu das festas

Claro que não faltam comidas típicas no cardápio servido durante os três dias de festa. Segundo o Business of India, os convidados poderão desfrutar de clássicos da tradicional culinária de Varanasi, uma das cidades mais antigas da Índia. Um dos pratos mais famosos — e também servido no casamento — é o chaat, um lanche popular em barracas de rua, feito de batatas, grão-de-bico, iogurte, tamarindo e especiarias.

Experiência imersiva

Um dos locais da festa é o Jio World Centre, que foi totalmente transformado numa rua de Varanasi, uma das cidades mais antigas da Índia e um dos locais mais sagrados do hinduísmo. O tema da festa, inclusive, é "Ode a Varanasi" e o objetivo é honrar a tradição, a cultura, a arte e a culinária local.

Os amigos e parceiros de negócios das famílias, portanto, poderão se sentir em Varanasi ao visitar loja de perfumes montada especialmente para o evento, assim como floriculturas, e passear por mercados "a céu aberto" com vendedores de pulseiras, show de marionetes e barraca de comida de rua.

Um dos destaques do casamento é a "Dashaavatar", uma experiência audiovisual imersiva que pretende levar o espectador por um passeio pela história espiritual da Índia.

Quanto custou a festa?

Segundo o jornal britânico The Guardian, o magnata indiano Mukesh Ambani está gastando, desde março, quando começaram os eventos do casamento, US$ 600 milhões (equivalente a R$ 3,2 bilhões). isso equivale a 0,5% da fortuna do clã, cuja fortuna vem da indústria de petróleo.

Quem é a noiva?

Radhika Merchant é filha de Viren e Shaila Merchant. O pai é o presidente-executivo e vice-presidente da Encore Healthcare, também sediada em Mumbai. Radhika, de 29 anos, é diretora da empresa de saúde de sua família. Ela se formou na NYU e tem formação em dança clássica indiana.

