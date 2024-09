A- A+

inundações Sobe para 18 o número de mortos por enchentes no Marrocos As fortes chuvas, acompanhadas de enchentes, ocorreram de sexta-feira até domingo

Pelo menos 18 pessoas, incluindo um peruano e um espanhol, morreram nas enchentes deste fim de semana no sul do Marrocos, e outras quatro ainda estão desaparecidas, informou o Ministério do Interior nesta segunda-feira (9).

Dez pessoas morreram na província de Tata (sul), três em Errachidia — incluindo um peruano e um canadense —, duas em Tiznit, duas em Tinghir (sudeste) — incluindo um espanhol — e uma em Taroudant (sudoeste), indicou o ministério em um balanço atualizado.

O ministério não especificou se os estrangeiros eram turistas e informou que a busca por quatro pessoas desaparecidas na província de Tata continua.

As fortes chuvas, acompanhadas de enchentes, ocorreram de sexta-feira até domingo, informou a Direção Geral de Meteorologia do Marrocos (DGM), que qualificou o fenômeno como "excepcional" devido ao avanço de uma massa de ar tropical extremamente instável.

Veja também

Acidente Helicóptero cai na zona rural de Caruaru e deixa dois mortos e um ferido