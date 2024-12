Softbank investirá U$S 100 bilhões e criará 100 mil empregos nos EUA, afirma Trump

A- A+

O grupo japonês de investimentos em tecnologia SoftBank aportará 100 bilhões de dólares (R$ 607 bilhões) nos Estados Unidos e criará pelo menos 100 mil empregos no país, afirmou nesta segunda-feira (16) o presidente eleito, Donald Trump.

Falando ao lado de Trump na residência do bilionário na Flórida, o diretor-geral do SoftBank, Masayoshi Son, confirmou o projeto e disse que a vitória do republicano havia "aumentado enormemente" sua confiança na economia dos Estados Unidos.

O anúncio representa um impulso para o governo que assumirá em 20 de janeiro.

O valor seria aproximadamente o dobro da quantia que o SoftBank prometeu em dezembro de 2016, pouco antes de Trump começar seu primeiro mandato como presidente dos Estados Unidos (2017-2021).

O gigante japonês acabou por investir cerca de 100 bilhões de dólares através de seu fundo Vision Fund, e grande parte desse dinheiro foi aportado por fundos soberanos da Arábia Saudita e dos Emirados Árabes Unidos.

Masayoshi Son, de 67 anos, ficou famoso por investimentos iniciais e bem-sucedidos no gigante chinês do comércio eletrônico Alibaba e no pioneiro da navegação na internet Yahoo, mas também fez apostas catastróficas, como no site de trabalho compartilhado WeWork.

O investidor asiático disse repetidas vezes que a "superinteligência artificial" chegará dentro de uma década, trazendo inovações e novos conhecimentos, assim como formas inéditas de investir.

