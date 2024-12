Paudalho: suspeito que dirigia carro roubado pula cerca e quebra perna ao tentar fugir da polícia

Um homem que dirigia um carro roubado usado em assaltos foi preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), na segunda-feira (9), em Paudalho, na Zona da Mata Sul de Pernambuco.

Segundo a PRF, durante uma operação de segurança viária na BR-408, foi dada ordem de parada a um veículo modelo Cronos. O motorista, no entanto, acelerou e fugiu.

"A equipe realizou o acompanhamento do carro por cerca de quatro quilômetros, até que o condutor entrou em uma zona urbana e perdeu o controle do veículo", explicou a corporação.

Em seguida, três ocupantes do carro correram para uma região de fazenda. O motorista do veículo tentou pular uma cerca, mas acabou quebrando a perna.

Ele foi socorrido pelos policiais para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Paudalho.

"Em consulta, os policiais constataram que o carro era clonado e tinha queixa de roubo no dia 29 de novembro de 2024, no bairro da Várzea, Zona Oeste do Recife. A equipe também descobriu que o veículo estava sendo utilizado para a prática de assaltos", completou a Polícia Rodoviária Federal.