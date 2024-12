Emprel: história e legado em 55 anos de prestação de serviços ao Recife

A- A+

Há 55 anos, a serem completados neste mês de dezembro, a Empresa Municipal de Informática do Recife, a Emprel, vem escrevendo uma importante história de prestação de serviços à capital pernambucana. Parte da Administração Indireta da Prefeitura do Recife, a Emprel é a única empresa pública municipal desse conjunto e a qual tenho a honra de presidir desde 2021. Em três anos, trabalhamos fortemente para levar o nosso Recife ao hall das Cidades Inteligentes e ajudar nossa cidade a ser referência em Governo Digital em todo Brasil.



Mais de meio século de trabalhos prestados e sempre se modernizando. A inovação embarcada em tecnologia desenvolvida dentro da Emprel aproxima as pessoas da cidade por meio de mecanismos digitais de acesso aos serviços públicos municipais possibilitando uma interação ainda mais rápida, simples e conectada com o futuro. E é com o Conecta Recife que iniciamos uma jornada incrível de modernização da prestação de serviços: primeiro como aplicativo para celular, depois com o Conecta WiFi e mais tarde o Conecta se transforma em portal, sendo hoje o hub digital da Prefeitura do Recife.



Com a pandemia da covid-19 o mundo mudou sua relação de consumo de bens, informações e serviços. No setor público não foi diferente e nós, ao longo desses três anos, vivenciamos de maneira mais intensa o salto tecnológico dado pela Emprel e que promoveu o Recife no mapa das Cidades Inteligentes do Brasil. Foi durante este intervalo de tempo que foi possível implementar o Marco Legal das Startups.



Com muito orgulho fomos a primeira cidade brasileira a fazer uso desta lei, que facilita a contratação de soluções inteligentes a partir dos Ciclos de Inovação Aberta, oportunizando que empresas de tecnologia e startups ofereçam soluções para desafios da cidade. Importante ressaltar que a transformação digital vivenciada hoje conta com a liderança do prefeito João Campos, a partir de uma gestão que compreende a importância da tecnologia e da inovação como instrumento facilitador para o acesso aos serviços públicos municipais.



O resultado prático desse esforço conjunto de transformação digital, que conta com a parceria com da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação e da Secretaria Executiva de Transformação Digital, estão os 36 prêmios que ratificam as iniciativas e projetos com foco na inovação. Somos hoje referência para o país inteiro no desenvolvimento de soluções tecnológicas e algumas delas colocadas à disposição para negociação com outros municípios.



Fico feliz em poder celebrar os 55 anos da Emprel fazendo parte de um time que faz acontecer. As conquistas realizadas apontam o tamanho que essa empresa tem com a certeza de que somos movidos a desafios sempre impulsionados pelo trabalho de excelência que atravessa mais de meio século de existência.





* Presidente da Emprel.



