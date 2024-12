A- A+

Trânsito Recife inaugura, nesta terça-feira (10), pontilhão na avenida Agamenon Magalhães A ponte conecta a rua Amélia e a rua José Luís da Silveira Barros diretamente à pista da Agamenon no sentido Olinda

A Prefeitura do Recife entrega, nesta terça-feira (10), às 11h30, pontilhão na avenida Governador Agamenon Magalhães, uma das principais vias da Capital pernambucana.

A inauguração vai contar com a presença do prefeito João Campos.

O equipamento conecta a rua Amélia e a rua José Luís da Silveira Barros diretamente à pista da Agamenon no sentido Olinda, com o objetivo de aliviar o tráfego na avenida Rui Barbosa e melhorar a fluidez no entorno.

A construção do pontilhão, que mede 28,7 metros de extensão e 15,2 metros de largura, é fruto de uma parceria com o Shopping Tacaruna.

O equipamento é composto por três faixas de rolamento, passeios para pedestres, iluminação, pavimentação, sinalização viária e dispositivos de drenagem.

A obra, que teve investimento de R$ 3 milhões, integra as iniciativas de melhoria da mobilidade urbana da Cidade.

Serviço:

Inauguração do pontilhão da rua Amélia

Data: Terça-feira, 10/12

Horário: 11h30

Endereço: Rua Amélia, na altura da avenida Agamenon Magalhães (https://maps.app.goo.gl/3nt9cwRnzRQMj5vT7)

