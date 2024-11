Tartarugas e cágado que viviam no Parque 13 de maio e outros animais são repatriados para a Amazônia

A- A+

Nove tartarugas e um cágado que viviam no Parque 13 de maio, no Recife, e outros animais foram repatriados para a Amazônia, em ação conjunta da Agência Estadual de Meio Ambiente (CPRH) com o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).

Segundo a CPRH, ao todo, 61 animais foram levados para o Pará, na região Norte. As espécies são de origem do bioma Amazônia e foram apreendidas em ações feitas pelos dois órgãos no Estado, com exceção das nove tartarugas e do cágado que viviam no mini zoológico do Parque 13 de maio, fechado em outubro de 2023.

O transporte dos animais começou em 10 de novembro, quando dois veículos saíram do Recife numa viagem que durou quatro dias e percorreu 2 mil quilômetros. Quatro técnicos, sendo três do Ibama e um da CPRH, participaram da viagem.

Entre os animais repatriados, estão uma ararajuba (espécie ameaçada de extinção), três maracanãs do buriti; uma maitaca-de-cabeça-azul; dois papagaios-campeiros; uma iraúna-do-norte; 38 tracajás e cinco tartarugas-da-amazônia.

Os animais foram alimentados e hidratados durante o percurso. Antes da viagem, foram avaliados e fizeram exames no Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (Cetras Tangara).

Destino

As aves, com a exceção da ararajuba, foram deixadas no Cetras da Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA), que fica em Belém.

Segundo a CPRH, elas vão passar por um período de descanso da viagem e por novas avaliações para, posteriormente, serem soltas.

Já a ararajuba foi deixada no projeto da Fundação Lymington voltado para a reintrodução da espécie no parque do Utinga, da Iderflor-Bio, em Belém.

Cágados foram soltos no rio Guamá, também em Belém.

Durante a viagem de volta, os técnicos ainda repatriaram dois animais para a região Nordeste, uma jaguatirica, levada para o Cetas de São Luís, no Maranhão; e um sagui-de-tufo-branco, encaminhado para o Cetas, de Teresina, no Piauí.



