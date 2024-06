A- A+

Pernambuco Técnico em enfermagem de hospital no Cabo é investigado por estupro de criança Profissional foi afastado de suas funções e encaminhado para a delegacia, onde foi registrada a ocorrência para apuração do caso

Um técnico em enfermagem do Hospital Doutor Adailton Corte de Alencar, no Cabo de Santo Agostinho, foi denunciado por estupro de vulnerável de um menino de 11 anos. O caso teria ocorrido no último sábado e segue sob investigação da Polícia Civil.





Após a acusação, o funcionário foi afastado de suas funções e encaminhado para a delegacia, onde foi registrada a ocorrência para apuração do caso.



De acordo com a Polícia Civil, os primeiros relatos informam que a criança deixou a sala chorando ao dizer que o homem tocou em suas partes íntimas durante um procedimento de saturação de oxigênio. No momento, a mãe estava na recepção.



Por meio de nota, a Prefeitura do Cabo se pronunciou sobre o caso. Confira abaixo:



A Secretaria Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho informa que o funcionário foi afastado de suas funções e encaminhado para a delegacia, onde foi registrada a ocorrência para apuração do caso denunciado.



Após as investigações e a conclusão do inquérito policial, se confirmadas, será instaurado inquérito administrativo.

