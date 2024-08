Tempestade tropical Ernesto se torna furacão e gera fortes ondas na Costa Leste americana

A- A+

A tempestade tropical Ernesto tornou-se novamente um furacão neste domingo *18), ao se afastar das Bermudas e se dirigir para o Nordeste do Atlântico, enviando ondas poderosas em direção à Costa Leste dos EUA, gerando correntes associadas a pelo menos uma morte e provocando muitos resgates.



O Centro Nacional de Furacões de Miami disse que os ventos máximos sustentados foram de 120 km/h, intensidade de categoria 1.



A expectativa é de que o furacão siga se fortalecendo nas próximas 12 horas, antes de se enfraquecer para um ciclone pós-tropical na terça-feira, segundo o centro de furacões. O fenômeno está centrado a cerca de 840 km ao sul de Halifax, Nova Escócia, e deve passar perto do sudeste de Newfoundland na noite de segunda-feira.



As ondas geradas pelo Ernesto estavam afetando partes das Bahamas, Bermudas, Costa Leste dos EUA, bem como a costa atlântica canadense.

Fonte: Associated Press.

